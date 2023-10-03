Иран может передать России баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar: что о них известно

Осенью 2023 года Иран может продать России свои баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar, способные поражать цели на расстоянии 300-700 километров. О намерениях этих "партнеров" заключить такой контракт речь шла еще в прошлом году, но сейчас реализацию сделки называют реальной.

Признаки готовности Тегерана к продаже этого вооружения Москве видят в Институте изучения войны (ISW), сообщил в комментарии LIGA.net аналитик Амин Солтани. OBOZREVATEL собрал данные, которые известно о ракетах.

Что предполагают иранско-российские договоренности?

По словам специалиста, уже в октябре Иран сможет продавать ракеты россиянам из-за окончания резолюции ООН.

"В последние недели мы наблюдали признаки того, что Иран готов к экспорту, а Россия заинтересована в нескольких иранских ракетных системах", – объяснил Солтани.

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Он добавил, что в обмен Тегеран может просить у Кремля самолеты Су-35, системы противовоздушной обороны С-400, помощь с космической, ракетной, ядерной программами, а также "затрофеенное" в Украине западное оружие для копирования.

В то же время спрогнозировать, будет ли подписано соглашение сложно, поскольку это будет зависеть от динамики отношений между Ираном и Россией, а также приоритетов иранцев в условиях переговоров с Западом о ядерной программе.

"Продажа иранских ракет России, вероятно, повлияет на шансы на успех всеобъемлющих ядерных переговоров", – считает эксперт.

Что известно о ракетах Fateh-110 и Zolfaghar?

По данным из открытых источников, за последние 30 лет Иран создал девять баллистических ракет с постепенным увеличением дальности. За основу для всех них брались две советские:

– Р-17 для ракетного комплекса "Эльбрус" (SCUD по классификации НАТО);

– 9М21 для ракетного комплекса "Луна-М".

Fateh-110 является преемницей иранской копии из китайской копии советской ракеты 9М21 для "Луна-М". Тогда как Zolfaghar – улучшенная версия Fateh-110. Обе ракеты – малой дальности.

Fateh-110 – мобильная твердотопливная баллистическая ракета класса земля-земля, разработанная Организацией аэрокосмической промышленности Ирана и стоящая на вооружении иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Заявленные Тегераном ее ключевые характеристики: дальность – 300 км, вес боевой части (взрывчатки) – до 650 кг, длина ракеты – 8,86 м.

Следует отметить, что мощность боевой части Fateh-110 в 2-2,3 раза больше, чем у российской крылатой ракеты типа "Калибр", которые РФ запускает по Украине.

Zolfaghar – одноступенчатая твердотопливная баллистическая ракета, способная поражать цели на расстоянии до 700 км. Вес боевой части (взрывчатки) – до 580 кг. Ее впервые представили во время военного парада в Тегеране 25 сентября 2016 года. На автомобильной базе пусковой установки тогда "красовался" баннер с антисионистской надписью. В общем эта ракета засекречена, но известно, что ее размеры составляют 10,3 на 0,6 метра. По информации Центра стратегических и международных исследований (CSIS), перемещение ракетной установки осуществляется автомобильными путями.

"Новейшие версии Fateh-110 и Zolfaghar считаются одновременно мощными и достаточно точными на относительно коротких расстояниях. Некоторые модели оснащены электрооптическими системами наведения, позволяющими операторам ракет направлять их во время окончательного приближения к цели", – писала газета The Washington Post.

Правда, военные аналитики указывают, что должной возможности проверить эту информацию нет, ведь Иран – закрытая страна с авторитарными властями. В США, Великобритании и Франции считают, что Тегеран, поставляя оружие Москве, нарушил резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН.

Насколько опасны Fateh-110 и Zolfaghar?

Главной проблемой называют то, что обе эти иранские ракеты баллистические, которые, признали в Воздушных силах ВСУ, в принципе крайне трудно перехватить. Еще в 2022-м, когда в СМИ впервые заговорили о вероятном соглашении Ирана с РФ, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что в октябре Россия запустила по Украине 25 ракет "Искандер" (тоже баллистических), и из них силы ПВО сбили только три.

В случае с иранскими целями процент может быть лучше, но вряд ли он превысит 15-20% – такую оценку уже давал эксперт по вооружениям, главный редактор Defense Express Олег Катков.

"Баллистические ракеты летят по большой баллистической траектории, поднимаются на высоту до 40-50 км и после этого летят вертикально вниз под углами примерно 80-90 градусов. А когда ракета высоко в небе, если ей повредить двигатель или хвостовое оперение, это не помешает ей упасть, к тому же почти вертикально. К тому же они очень быстрые. Ориентировочное время полета Fateh-110 на заявленную дальность оценивается в 300-350 секунд", – говорилось в материале "Радио Свобода".

Специалисты отмечают, что единственный способ обезвредить баллистическую ракету – так называемый кинетический перехват, когда в нее врезается другая ракета. За счет огромных скоростей и высвобождающейся энергии во время столкновения боевая часть полностью уничтожается еще в воздухе. И это задача систем не противовоздушной (ПВО), а противоракетной обороны (ПРО), которых у Украины сильно не хватает.

При этом даже при наличии современных из них наиболее эффективным способом борьбы с угрозой удара баллистическими ракетами остается уничтожение пусковых установок.

"Поэтому Украине необходимо получить дальнобойные средства ракетного поражения на дальности 300 км. Речь идет об ATACMS и, например, крылатых ракетах воздушного базирования, которые можно интегрировать под крыло еще советских самолетов. Не менее важно для ВСУ иметь возможность их использовать – сняв "табу" на не нанесение ударов по территории России и Беларуси", – добавили специалисты.

Хотя неизвестно, действительно ли Иран продаст России Fateh-110 и Zolfaghar, сейчас эксперты оценивают: если они окажутся в руках российского агрессора, в Украине опасность повысится.

По предположениям, если оккупанты будут запускать Fateh-110 с территории РФ, Беларуси или временно оккупированной в Украине, эти ракеты могут ударить почти в любой точке нашей страны, кроме юго-западных районов.

В случае Zolfaghar с дальностью 700 км два пусковых района – с территории Беларуси и Крыма – позволят врагу полностью держать под огневым поражением любой уголок Украины.

"Учитывая скорость полета, времени найти безопасное место почти не будет. Даже при условии, что украинские военные зафиксируют их запуск и включат воздушную тревогу практически сразу. А с учетом еще и сотен килограммов взрывчатки в ней есть все основания полагать, что Россия использует их именно для ударов по городам", – спрогнозировали аналитики.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ГУР МО Украины отметили, что передача Ираном баллистических ракет России не подтверждена, но вполне вероятна. В то же время президент Владимир Зеленский заверил, что украинские службы находятся в контакте с партнерами по этому вопросу.

Со своей стороны директор израильской разведывательной службы "Моссад" Давид Барнеа заявил, что ряд поставок оружия между Тегераном и Москвой был сорван.

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