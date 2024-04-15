'Иран создал новую реальность': израильский военный обозреватель объяснил, почему США и Израиль расходятся во мнениях насчет ответного удара

Израиль готовит ответ на атаку Ирана в ночь на 14 апреля – завтра продлится заседание правительства, на котором принимается соответствующее решение. При этом США отговаривают Израиль от ответной атаки по Ирану, потому что заботятся о своих интересах. Против каких-то решительных действий выступают и "другие игроки".

Об этом в комментарии OBOZ.UA сказал израильский военный обозреватель Сергей Ауслендер. По его словам, проблема заключается в том, что Иран своей атакой фактически создал новую реальность. Тегерану нужно продемонстрировать, что он не может безнаказанно бить по израильской территории, но при этот сделать это так, чтобы не разразилась большая война.

Ауслендер прокомментировал то, как в Израиле относятся к тому, что Штаты настаивают, чтобы никакого ответа на атаку Ирана не было. По его словам, у них перед Вашингтоном есть союзнические обязательства.

"Американцы нам помогли отразить этот удар. Американцы – наш главный стратегический союзник, один из гарантов нашей безопасности. И взять вот сейчас внезапно ударить, не предупредив их как минимум, это будет вообще крайне, как сказать, безответственно с нашей стороны", – сказал обозреватель.

Он отметил, что в США всегда заботятся прежде всего о своих интересах, и только в третью очередь – об интересах союзников или кого-то другого. Поэтому, если израильское военно-политическое руководство все же решится на ответный удар, они должны будут заранее поставить Штаты в известность.

"Это все не так просто. Все-таки Иран – это не Сирия, это не Ливан, это серьезная сила. У американцев тут полно баз, полно интересов и так далее. И все это может погрузить регион в такую очень сильную эскалацию, в очень сильную турбулентность. Мы должны их об этом предупредить. Опять же, американцы, по идее, должны прикрыть нам тыл в случае такого удара, помочь отбиться потом от ответных иранских ударов. Короче говоря, вопрос решается", – говорит Ауслендер.

Он рассказал, что отбить удар Ирана помогли американцы, иорданцы, французы и британцы, однако израильская ПВО и авиация показали очень высокую результативность – большую часть целей, а именно две трети, поразили именно израильтяне.

"И большая же часть целей, то есть, все дроны, их было 185 и 36 крылатых ракет, были сбиты еще до входа в израильское воздушное пространство. Фактически, израильской ПВО наземной пришлось иметь дело только с баллистическими ракетами. Они тоже почти все были поражены. Несколько прорвались в район авиабазы Неватим. Там поразили территорию авиабазы", – рассказал обозреватель.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Учитывая беспрецедентный характер прямого иранского нападения, на Западе ожидают определенной реакции от Израиля, от серьезности которой и будет зависеть: пределы более широкого конфликта приостановлены или действительно на Ближнем Востоке есть угроза начала большой войны.

– Дипломат и эксперт по международным вопросам Руслан Осипенко сказал, что ответом Израиля Ирана может быть уничтожение объектов, работающих над изготовлением ядерного оружия или инженеров и ученых, занимающихся соответствующими разработками.

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