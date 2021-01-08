Год назад Украину потрясла катастрофа самолета МАУ: почему молчит Иран и когда накажут виновных

Год назад, 8 января 2020 года, вблизи аэропорта иранской столицы Тегерана в 6:14 по местному времени системой ПВО российского производства был сбит самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Все 176 человек, которые в тот день летели в Киев, погибли. Среди жертв – 11 украинцев, это члены экипажа и двое пассажиров.

Формально Иран признал свою вину почти сразу, лидер страны Хасан Роухани заявил, что сожалеет о трагедии и выражает всем глубокие соболезнования, однако расследование до сих пор не завершили, никто не наказан, а родственники жертв так и не получили от виновников катастрофы материальных компенсаций.

Так кто же затягивает переговоры и как украинская власть будет отстаивать интересы страны дальше – читайте в материале OBOZREVATEL.

"Почему до сих пор молчит Иран?"

Накануне годовщины трагедии в столичном кинотеатре "Мультиплекс" была представлена документальная лента о трагедии "Тайна гибели Ромео". "Ромео", – потому, что в бортовом номере самолета была буква "R", и именно поэтому в компании МАУ этот борт называли именем известного героя Шекспира. Фильм снял режиссер и журналист Леонид Канфер, собрав кадры с места падения авиалайнера и записав показания родственников погибшего экипажа. Сквозь всю ленту проходит ключевой вопрос: "Почему до сих пор молчит Иран?"

Пассажирский самолет авиакомпании МАУ был сбит в Иране 8 января 2020 года. Инфографика

Тегеран водит за нос весь мир и кормит обещаниями

Весь прошлый год иранская власть без преувеличения кормила разными обещаниями как Украину, так и другие страны, граждане которых погибли в катастрофе. Например, нам обещали передать проект технического отчета о причинах авиакатастрофы, потом заверяли, что выплатят компенсации родным погибших.

И если отчет таки передали в последний день 2020 года, почти через год после аварии, то когда и сколько могут выплатить в качестве компенсаций – неизвестно. Пока официальный Тегеран через свои медиа намекает на цифру в 150 тысяч долларов за каждого погибшего. Хотя еще месяц назад речь шла о 200 млн евро в сумме, однако из-за серьезных дискуссий внутри иранского общества данную идею отозвали.

Это говорит о том, что внутренние проблемы для иранской власти важнее международного давления. Собственно, на это также намекает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, затягивание в расследовании можно объяснить чисто внутренними политическими раскладами Ирана, где на самом деле не все положительно оценили факт, что государство взяло на себя ответственность за сбитый самолет.

Дмитрий Кулеба утверждает, что внутренние проблемы Ирана Украину не интересуют 112 канал

"Мы никоим образом не вмешиваемся во внутренние дела Ирана, мы настроены на урегулирование этого вопроса. Потому что это не политика, не право и не деньги. Это вопрос морали перед близкими и родственниками жертв погибших", – пояснил он OBOZREVATEL.

По его словам, в целом Украина достаточно осторожно относится к названным в иранских СМИ суммам по компенсации родственникам погибших и, что называется, будет фильтровать каждое сообщение.

"Опыт последнего года научил нас крайне осторожно относиться к информации иранских медиа. Пока я не получу официального предложения от иранского правительства, мы не будем учитывать никаких сообщений в новостях о цифрах. Призываю украинцев делать так же. Вокруг этого вопроса много информационного шума", – подытожил Кулеба.

Из собственных источников OBOZREVATEL известно, что названная Ираном сумма в 150 тысяч долларов не устроит украинскую сторону. Тут рассчитывают на большие материальные уступки и обещают жестко стоять на своем, защищая интересы страны, авиакомпании и родственников погибших.

Место падения украинского самолета МАУ вблизи Тегерана

Украина обратится в суд

У Украины есть еще одна опция "прижать" Иран – обратиться в том числе в Международный суд. Об этом, кстати, предупреждал замглавы МИД Евгений Енин еще в мае прошлого года.

"Если переговорный процесс зайдет в тупик, мы обратимся в Международный суд ООН и в другие международные арбитражи. Речь не только об Украине, а о едином фронте государств (граждане которых погибли в катастрофе. – ред) Канады, Великобритании, Швеции и Афганистана", – сказал он.

Не исключает этого и украинский эксперт-международник Андрей Бузаров. Правда, подать в суд может как раз не Украина, а Канада, которая к слову, потеряла 82 гражданина, сказал он.

"Поскольку полного консенсуса нет, переговоры с Ираном затянутся до конца года. Не исключено, что дело дойдет до суда. Кто его инициирует – не знаю. Возможно, канадцы. По поводу суммы компенсации, то в мире расценок как таковых нет. Все зависит от договоренностей", – уточнил он.

Однако, по его словам, несмотря на нынешнее "обострение" между странами, в Тегеране не заинтересованы в разрыве отношений с Украиной, которая является для него важным экономическим партнером.

Что говорят в МАУ, которая потеряла опытный экипаж и самый новый самолет

Сразу после трагедии президент МАУ Евгений Дыхне заявил, что компания потеряла один из самых надежных экипажей и лучший из своих самолетов. А на днях заверил, что замолчать трагедию Ирану не удастся.

В пресс-службе МАУ OBOZREVATEL уточнили, что компания не выступает в переговорах с Ираном как отдельная самодостаточная сторона. Их представители входят в одну из рабочих групп в качестве участников делегации от Украины. По их мнению, переговоры по возмещению убытков затянулись из-за пандемии коронавируса, которая вызвала в том числе и экономический кризис.

Эксперты работают на месте падения украинского самолета авиакомпании МАУ

Хронология событий авиакатастрофы

Чтобы понять, почему Иран целый год тянет кота за хвост и не передает ни одной из пострадавших стран официальных данных и документов, приводим хронологию событий:

Сразу после авиакатастрофы иранские власти опровергали свою вину, хотя должны были знать наверняка – пассажирский самолет был сбит ракетами ВВС. В то время как раз обострились отношения между Ираном и США из-за ликвидации американскими спецслужбами известного иранского военного деятеля и террориста Касема Сулеймани. В мире заговорили о вероятности ракетного удара по Тегерану, однако пассажирское авиасообщение над территорией Ирана отменено не было.

После сбития самолета ведущие страны мира в один голос заявили: по данным их спецслужб и разведок – в украинский самолет попала ракета, выпущенная из территории Ирана. В сеть даже попало видео, на котором видно – самолет таки сбили. Вероятно, что под давлением международного сообщества, через три дня после авиакатастрофы лидер Ирана признал: авиалайнер был сбит, но случайно, из-за "человеческого фактора". Мол, накануне трагедии система ПВО была перемещена со старого места. Ответственным за это считают оператора ракетной системы, который нарушил правила ведения огня.

Спустя месяц после трагедии Иран начал затягивать процесс переговоров как с Украиной, так и с другими странами, граждане которых погибли в катастрофе. Взять хотя бы сколько времени он тянул с расшифровкой "черных ящиков"! Обычно это делают в первые дни после авиакатастрофы, в случае же с Ираном – разговор украинского экипажа обнародовали только через 8 месяцев – 23 августа 2020. Украине, кстати, "черные ящики" не передали до сих пор.

Подобными действиями иранские власти лишь провоцируют еще большее количество вопросов как к себе, так и ко следствию, которое якобы ведут. Канада до сих пор убеждена, немало ключевых аспектов трагедии скрыто и не обнародовано. Например, до сих пор не известны должности и имена шести человек, против которых Иран якобы открыл производство в связи с сбиванием самолета.

"В обстоятельствах дела, которые известны на этот момент, есть признаки некомпетентности, безрассудства и бессмысленного пренебрежения невинными человеческими жизнями. Я не верю в человеческую ошибку как причину инцидента", – заявил глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань в декабре прошлого года.

Так когда мы услышим ответы?