Ось зла становится более агрессивной: Иран на пороге получения ядерного оружия. Масштаб войны на Ближнем Востоке вырастет

Стремительное развитие Ираном программы оружейного урана приближает возможность проведения Исламской республикой первого ядерного испытания. Уже через год режим аятолл может получить полноценный ядерный потенциал, которым сможет угрожать не только соседям, ведь иранцы уже имеют на вооружении баллистические носители "Саджил" дальностью до 2 тыс. км.

Ядерный потенциал Ирана еще никогда не был столь значительным и угрожающим, как к началу 2024 года. На сегодня Исламская республика получила рейтинг "экстремальная ядерная опасность".

По мнению представителей Institute for Science and International Security, широкомасштабная активизация проиранских прокси в регионе, таких как ХАМАС, Хезболла и Хуситы, вероятно, связана именно с близостью получения Ираном ядерного оружия для своих ракет.

О том, как изменится баланс сил в ближневосточном регионе из-за получения фанатичным иранским режимом ядерного оружия, – в материале OBOZ.UA.

Опасность на пороге

По теоретическим расчетам, Иран может получить высокообогащенный уран уже через несколько дней. Об этом говорится в новом спецдокладе Institute for Science and International Security (ISIS), который на днях был опубликован.

В документе говорится, что 25 кг высокообогащенного оружейного урана (это примерно треть от того, что было в "Малыше", уничтожившем Хиросиму) в Иране может появиться уже за считаные дни. А через год в стране, имеющей баллистические носители "Саджил" дальностью до 2 тыс. км, скорее всего, появится полноценный ядерный арсенал.

Эта высокопрофессиональная организация, специализирующаяся на проблемах ядерного нераспространения, также предоставила Ирану рейтинг "экстремальная ядерная опасность". Также исследователи ISIS сообщили, что иранцы способны производить в течение полугода до 18 атомных боезарядов.

Общие выводы института таковы: "ядерный потенциал Ирана еще никогда не был столь значительным и угрожающим, как к началу 2024 года. Широкомасштабная активизация проиранских прокси, вероятно, связана с близостью получения Ираном ядерного оружия для своих ракет".

Иран уже давно близок к получению ядерки

Еще в прошлом году тогдашний глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявлял о том, что Иран уже может обладать необходимым материалом для ядерного оружия, а для изготовления реального ядерного оружия ему понадобится всего несколько месяцев.

То же утверждали и европейцы. Согласно серии докладов европейской разведки, опубликованных в 2023 году, Исламская Республика близка к возможному испытанию ядерного оружия и пытается получить незаконные технологии для активизации программы создания атомного оружия.

Наиболее тревожные сообщения поступили от Службы всеобщей и разведывательной безопасности Нидерландов (AVID), которая определила, что быстрые темпы разработки иранским режимом оружейного урана "приближают к возможному первому ядерному испытанию Ираном".

В отчете AVID добавляется, что "Иран продолжает игнорировать сделки, разворачивая все более совершенные центрифуги для обогащения урана. Таким образом, он увеличивает свои мощности по обогащению".

Ко всему этому можно добавить то, что еще в июне 2021 года МАГАТЭ сообщала, что Иран накопил и хранит в 16 раз больше обогащенного урана, чем это предполагается ядерным соглашением 2015 года, а сам Иран в 2022 году запустила несколько сотен центрифуг для обогащения урана.

Иранцы постоянно зондируют почву, чтобы найти подходящий момент для получения ядерного оружия

"В последнем отчете МАГАТЭ говорится, что 90-процентный уран, то есть обогащенный до необходимой для изготовления ядерного оружия отметки, не найден. Даже часть того, который был обогащен до 60 процентов, иранцы разбавили. При этом США совместно с Британией, Францией и Германией выступили с довольно резкими заявлениями, в которых требуют от Ирана соблюдать соглашение о распространении ядерного оружия, ведь на сегодняшний день отсутствует полноценный допуск на ядерные объекты страны. Иранцы всячески отрицают, что они обогащают, что они хотят получить ядерное оружие, но специалисты достаточно резонно утверждают, что обогащать до 60 процентов для мирного атома им тоже нет нужды", – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.

"Иранцы "играются" с мировым сообществом и пытаются постоянно зондировать почву, найти тот момент, чтобы все-таки получить ядерное оружие. То, что у них такие намерения есть, в этом сомнений нет. Действительно ли у них есть эти 25 кг, пригодных для использования ядерного оружия, трудно сказать. Скорее всего, сегодня еще не такое апокалиптическое развитие событий, но ситуация пограничная и все может произойти довольно быстро, окончательно убедиться в этом можно только после допуска инспекторов, в том числе наиболее квалифицированных и опытных, а с этим уже давно есть проблемы. Иранцы ведут себя в этом плане очень дерзко. Они очень много обманывают. Вообще обман является вторым именем МИД Ирана", – отмечает Сергей Данилов.

Ядерное оружие в руках Ирана изменит очень много

По мнению эксперта Центра ближневосточных исследований, получение режимом аятолла ядерного оружия очень многое изменит как в регионе, так и в мире.

"Это позволит угрозам уничтожить Израиль, приобрести совершенно такие конкретные очертания. На днях командующий Корпусом стражей исламской революции в очередной раз выступил с угрозами по отношению к Израилю. То есть ядерный Иран – это обострение ситуации безопасности и запуск ядерной гонки на Ближнем Востоке.

Саудовская Аравия не сможет позволить себе остаться в стороне. Если иранцы получат ядерное оружие, то саудиты не будут полагаться на чьи-либо гарантии безопасности и начнут прилагать усилия для того, чтобы иметь собственное оружие массового уничтожения. Это заставит и США выделять дополнительные ресурсы в дополнение к своему контингенту, который сейчас находится в регионе.

Такое развитие событий позволит иранцам гораздо эффективнее шантажировать своих соседей не только на Ближнем Востоке, но и, например, Пакистан и даже Азербайджан", – констатирует Сергей Данилов.

В ближайшее время перемирия будет сложно достичь

Сейчас ситуация на Ближнем Востоке напряженная. Соединенные Штаты и Европа работают над перемирием в Секторе Газа на Рамадан, который скоро начнется. Иранцы же, напротив, видят Рамадан как начало нового наступления на Израиль.

"Хотя у ХАМАС возможностей стало значительно меньше, по некоторым оценкам, 70% военного потенциала этой террористической организации уже уничтожены. Но есть и другие иранские прокси – хуситы и Хезболла.

Цель иранцев сегодня – не допустить уничтожения ХАМАС как институции, как силы. Цель Израиля – полностью его уничтожить. Но под давлением общественного мнения, поскольку заложники – тема очень болезненная для израильтян, от правительства требуют их освобождения на фоне военных успехов и уничтожения центрального офиса ХАМАС и центральной базы.

В то же время большого прогресса в освобождении людей нет. Во-первых, каждый освобожденный заложник – очередные свидетельства о преступлениях, изнасилованиях, пытках и прочем. Во-вторых, может быть и такое, что террористы этих людей давно убили или не знают, где они находятся. И теперь они сами в ситуации, когда не знают, что делать. ХАМАС и хочет согласиться, но не может этого сделать из-за того, что я сказал, а также под давлением Ирана. Поэтому ситуация такова: Иран будет и дальше подстрекать свои прокси террористические группировки к активной войне против Израиля", – отметил Сергей Данилов.