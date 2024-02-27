Запасы обогащенного урана в 27 раз превышают лимит: в МАГАТЭ выразили обеспокоенность ядерной программой Ирана

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что их озабоченность из-за способности Ирана создавать ядерное оружие растет. Уже сейчас у страны есть запасы обогащенного урана, которые в 27 раз превышают лимит, установленный соглашением 2015 года.

Общий запас обогащенного урана в Иране на 10 февраля оценивался в 5525,5 кг, что на 1038,7 кг больше, чем в последнем квартальном отчете в ноябре, передает The Times of Israel. В то же время запасы урана, обогащенного до оружейного уровня, в Иране несколько сократились.

Это произошло из-за того, что Тегеран разбавил 31,8 кг урана, обогащенного до 60%, чтобы произвести 97,9 кг урана, обогащенного до 20%.

В последние годы Иран постепенно уменьшил сотрудничество с МАГАТЭ, деактивировав устройства наблюдения, необходимые для мониторинга ядерной программы. Напряженность между Тегераном и Агентством не раз обострялась, сейчас отношения между Ираном и инспекторами наблюдательного органа ООН тоже напряженные и продолжают ухудшаться.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в очередной раз призвал Тегеран "полностью и недвусмысленно сотрудничать с Агентством".

"Публичные заявления Ирана по поводу его технических возможностей производить ядерное оружие лишь усиливают обеспокоенность генерального директора относительно правильности и полноты заявлений Ирана по поводу гарантий", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, Иран может "выйти из-под контроля" и произвести достаточное количество оружейного обогащенного урана для ядерного оружия за неделю. Для этого страна использовала бы только 60% своих запасов, а остальные могут потратить на изготовление шести боеголовок за один месяц.

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