В ближайшее время Россия и Иран подпишут соглашение о стратегическом партнерстве – это должно произойти уже 17 января в Москве, где встретятся российский диктатор Владимир Путин и иранский президент Масуд Пезешкиан. Однако выяснилось, что Тегеран в этом документе не признает российскими Крым и другие оккупированные территории Украины.

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Об этом пишет Middle East Eye со ссылкой на информированного иранского чиновника и источник в правительстве. Отмечается, что одна из ключевых статей соглашения касается территориальной целостности, что особенно важно для Ирана из-за постоянных претензий Объединенных Арабских Эмиратов на три острова в Персидском заливе, которые Иран контролирует с 1971 года.

"Этот пункт, однако, не включает признание Крыма, который Россия отобрала у Украины в 2014 году, или других спорных регионов", – сказано в статье.

Сообщается, что проект соглашения с Россией был завершен после 20-30 раундов переговоров в течение четырех-пяти лет. Соглашение требует одобрения парламента Ирана.

Соглашение состоит из 47 статей, касающихся широкого круга сфер, включая сотрудничество в области технологий, информации и кибербезопасности, сотрудничество в мирной ядерной энергетике, усилия по борьбу с терроризмом, региональное сотрудничество, экологические проблемы, Каспийское море и борьбу с отмыванием денег и организованной преступностью.

В соглашении есть пункт, запрещающий РФ и Ирану поддерживать или помогать агрессоров друг против друга, а также разрешать использовать свои территории в качестве баз для таких действий.

Также обе страны возьмут на себя обязательство противостоять "незаконным экстерриториальным санкциям", включая вторичные санкции США, и поддерживать друг друга на международных форумах.

Ранее мы писали о том, что Россия и Иран подпишут новый договор о стратегическом партнерстве. Таким образом Москва и Тегеран планируют формализовать свои отношения.

Новое двустороннее соглашение заменит 20-летнее стратегическое соглашение, подписанное между странами в 2001 году и продленное в 2020 году. По данным источников, этот документ содержит обещания по сотрудничеству в таких областях, как энергетика, производство, транспорт и сельское хозяйство.

Ожидается, что 17 января президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит РФ с официальным визитом, в ходе которого он и российский диктатор Владимир Путин подпишут соглашение, которое станет кульминацией тесных отношений Тегерана и Москвы.

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