Разведка США доложила Конгрессу, что Израиль не близок к победе над ХАМАС – NYT

Представители американской разведки на этой неделе сообщили членам Конгресса, что Израиль ухудшил боевые возможности ХАМАС, но не близок к уничтожению этой группировки. Именно это является основной военной целью израильского правительства.

Об этом сообщает The New York Times. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая после встречи с госсекретарем Энтони Дж. Блинкеном, еще раз подчеркнул в среду, что его целью является уничтожение ХАМАС.

Эти цели войны вызывают разногласия в Израиле, где часть израильской общественности раскритиковала решение правительства поставить полное разгром ХАМАС выше, чем освобождение заложников.

В прошлом месяце генерал-лейтенант в отставке Гати Айзенкот, бывший начальник военного штаба и член военного кабинета, раскритиковал действия правительства Нетаньяху по ведению войны, заявив, что правительству следует договориться о прекращении огня, чтобы освободить заложников, и упрекнул Нетаньяху за его призыв к "полной победе".

Американские официальные лица также выразили сомнение относительно того, является ли уничтожение или ликвидация ХАМАС реалистичной целью, учитывая, что он действует как партизанский отряд, скрытый в сети туннелей, в которые трудно проникнуть.

По словам американских чиновников, ослабление боевой мощи группировки может оказаться гораздо более достижимой целью.

США также настаивают на том, чтобы Израиль и ХАМАС согласились на серию временных соглашений о прекращении огня и обмен израильскими заложниками и палестинскими пленными.

Закрытый брифинг разведки для членов Конгресса не включал обсуждения того, сколько боевиков ХАМАС могло быть убито, а также не содержал точных оценок потерь среди гражданского населения.

Представители американской разведки воздержались от конкретных оценок количества убитых боевиков ХАМАС, утверждая, что такие оценки не являются ни точными, ни содержательными.

Нетаньяху заявил в прошлом месяце, что Израиль уничтожил две трети боевых полков ХАМАС. Американские официальные лица в частном порядке заявляют, что их оценки ниже, и, возможно, только треть боевиков ХАМАС была убита. До войны оценки боевой силы ХАМАС колебались от 20 000 до 25 000 человек.

Ранее сообщалось, что армия обороны Израиля ЦАХАЛ продвигается в секторе Газа на юг и север. Военные готовятся к боям в городе Рафах. Об этом заявили израильские премьер-министр Биньямин Нетаньяху и глава штаба ЦАХАЛ Герцы Галеви.

Как сообщал OBOZ.UA, ХАМАС выразил готовность к прекращению огня на время обмена пленными, но заявил, что их командиры должны быть освобождены. Однако, по словам Нетаньяху, на данный момент Израиль еще не принял на себя обязательства по освобождению палестинских заключенных.

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