Иран максимально приблизился к созданию собственной ядерной боеголовки – The New York Times

У Ирана в течение месяца может появиться достаточное количество материала для создания ядерной боеголовки. Настолько близко страна не была к возможности производства такого оружия с 2015 года.

Об этом пишет The New York Times. Соответствующая оценка была дана в докладе Института международной безопасности.

В документе сказано, что за три месяца Тегеран может получить достаточно материала для второй боеголовки, а за пять – для третьей.

В то же время газета уточняет, что разработка технологии доставки может занять куда больше времени, ведь иранские ученые работают над ней минимум 20 лет.

Администрация президента США Джо Байдена на момент публикации никак не отреагировала на публикацию доклада.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре 2020 года в Иране убили ученого Мохсен Фахризаде, который был связан с ядерной программой.