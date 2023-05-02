Иран казнил британского шпиона, передавшего Лондону разведданные о ядерных и военных программах – NYT

Бывший заместитель министра обороны Ирана Али-Реза Акбари, которого казнили в январе 2023 года, был британским шпионом и в течение десяти лет предоставлял Лондону ценные разведывательные данные об иранских ядерных и военных программах. Личность "крота" долгое время была тайной, но его казнь открыла завесу.

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Об этом говорится в статье The New York Times, опубликованной 1 мая. Как пишет газета, в апреле 2008 года "высокопоставленный представитель британской разведки" вылетел в Тель-Авив, чтобы сообщить своим израильским коллегам "взрывное откровение": у Британии был "крот" в Иране с доступом высокого уровня к ядерным и оборонным секретам страны.

По словам сотрудников разведки, шпион предоставил ценную информацию – разведданные, которые оказались критически важными для устранения любых сомнений Запада в том, что Иран занимается ядерным оружием, и которые убедили мир ввести санкции против Тегерана.

Личность шпиона в течение 15 лет оставалась тайной, но казнь Акбари, имевшего гражданства Ирана и Британии, по обвинению в шпионаже 11 января выявила то, что скрывалось, говорится в статье

Так, Акбари долгое время жил двойной жизнью. Он был известен как религиозный фанатик и "политический ястреб", старший военачальник Революционной гвардии Ирана и заместитель министра обороны, который позже переехал в Лондон и занялся частной деятельностью, но никогда не терял доверия иранских лидеров.

Однако в 2004 году он начал делиться ядерными секретами Ирана с британской разведкой. Ему это сходило с рук до 2019 года, когда Иран с помощью представителей российской разведки обнаружил, что существование его тайной программы создания ядерного оружия глубоко в горах недалеко от Тегерана, раскрыто.

Обвинив Акбари в сотрудничестве с Британией и приговорив к повешению, власти Ирана заявили, что шпион также раскрыл имена более 100 лиц, работающих в рамках иранских ядерных исследований. Среди них – Мохсен Фахризаде, главный ученый-ядерщик, который был убит израильскими спецслужбами в 2020 году.

Лондон никогда официально не признавал, что Акбари, получивший британское гражданство в 2012 году, был его шпионом. Представитель МИД Британии, пожелавший остаться неназванным, сказал, что это традиционная политика – не комментировать "вопросы, касающиеся разведки".

В сентябре 2019 года New York Times сообщила , что источником информации о ядерном объекте Фордо был британский шпион. Данные о Фордо были одним из разоблачений, которые представитель британской разведки передал израильским коллегам и другим дружественным агентствам в 2008 году, рассказали журналистам представители трех западных разведок и сотрудники национальной безопасности.

В правительстве и Совете национальной безопасности Британии заявили, что не могут комментировать вопросы об Акбари.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В декабре 2022 года в Иране состоялась первая казнь демонстранта, выступившего осенью против действующего режима в стране. Был повешен Мохсен Шекари, также без суда и следствия казнили иранского борца Навида Афкари.

– По данным The Wall Street Journal, за последние полгода Иран передал армии России более 300 тыс. артиллерийских снарядов и миллион патронов. Они перевозились грузовыми судами по Каспийскому морю.

– Украинские хакеры сумели подключиться к закрытой конференции России и Ирана. Они напомнили ее участникам о неизбежности наказания и посоветовали писать завещания.