Иран и Саудовская Аравия согласились возобновить дипломатические отношения после семилетнего перерыва. Фото

В пятницу, 10 марта, Иран и Саудовская Аравия после семилетнего напряжения согласились возобновить дипломатические отношения и открыть посольства. Прорыв в переговорах произошел при посредничестве Китая.

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Страны опубликовали совместное коммюнике по соглашению с Китаем, который был посредником, сообщает Voice of America. Соглашение было заключено в Пекине во время торжественного заседания Всекитайского собрания народных представителей.

Соглашение подписали секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани с советником по национальной безопасности Саудовской Аравии Мусаадом бин Мохаммедом аль-Айбаном и высшим дипломатом Китая Ваном И.

Совместное заявление призывает "в течение максимум двух месяцев" возобновить дипломатические связи, встречу министров иностранных дел и открыть посольства.

"Устранение недоразумений и ориентация на будущее в отношениях между Тегераном и Эр-Риядом, безусловно, приведет к улучшению региональной стабильности и безопасности, а также к усилению сотрудничества между странами Персидского залива и миром ислама для решения текущих вызовов", – прокомментировал соглашение Али Шамхани.

"Мы ценим то, чего мы достигли, однако надеемся, что мы будем продолжать конструктивный диалог", – сказал аль-Айбан и поблагодарил Ирак и Оман за посредничество между Ираном и Саудовской Аравией.

"Обе стороны продемонстрировали искренность. Китай полностью поддерживает это соглашение", – заявил на правах посредника Ван И.

Как известно, Китай в прошлом месяце принимал президента Ирана Эбрагима Раиси. Перед этим, в декабре, президент Си Цзиньпин посетил Саудовскую Аравию для встреч с богатыми нефтью арабскими странами Персидского залива, которые имеют решающее значение для энергоснабжения Китая.

Напомним, между Ираном и Саудовской Аравией долгое время было высокое напряжение. Королевство разорвало дипломатические отношения с Ираном в 2016 году, когда к власти пришел наследный принц Мухаммед бин Салман, ранее сравнивавший верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи с Гитлером и угрожавший ударом по Ирану.

С тех пор произошло много событий. В частности, в 2018 году США в одностороннем порядке вышли из ядерного соглашения с Ираном. В 2019 году Иран обвинили в серии атак на центр нефтяной промышленности Саудовской Аравии, что привело к временному сокращению производства сырой нефти в королевстве вдвое.

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