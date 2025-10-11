УкраїнськаУКР
Леонид Невзлин
Леонид Невзлин
Израильский общественный деятель, издатель

Блог | Иран и Россия заключили соглашение, способное перевернуть баланс сил далеко за пределами Ближнего Востока

Су-35

Иран и Россия заключили сделку, способную перевернуть баланс сил не только на Ближнем Востоке, но и далеко за его пределами: 5–6 миллиардов евро, 48 новейших Су‑35 — и Тегеран получает не просто самолёты, а новый рычаг давления на цивилизованный мир. Су‑35 — это не про защиту, это про нападение, про манёвренные машины, которые могут дотянуться до баз США, до нефти Саудовской Аравии, до израильского неба. Это укрепляет способность Ирана шантажировать и провоцировать.

Москва же даёт понять: плевать на санкции, плевать на "международную изоляцию", у неё всё ещё есть союзники, с которыми она может противостоять Западному миру. И плевать, кстати, на Европу, которая всё ещё наивно верит, что войны можно останавливать осуждающими заявлениями. 

Эта сделка — не про самолёты. Это предчувствие новых обстрелов, новых сирен, новых решений, от которых будет зависеть безопасность миллионов

