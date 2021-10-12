Иракские спецслужбы схватили финансиста ИГИЛ, заместителя убитого Аль-Багдади. Фото

Национальная разведывательная служба Ирака заявила о захвате финансового руководителя террористической организации "Исламское государство". Речь идет о Сами Джасиме аль-Джабури.

Об этом пишет ВВС. Отмечается, что он также был заместителем уже ликвидированного лидера ИГИЛ Абу Бакры аль-Кадхими (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Операцию, во время которой был захвачен финансист ИГИЛ, иракский премьер-министр Мустафа аль-Кадхими назвал "сложнейшей".

За информацию, которая помогла бы схватить аль-Джабури, США предлагали вознаграждение в размере 5 миллионов долларов.

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По данным американского ФБР, пойманный член группировки сыграл важную роль в управлении финансами ИГИЛ. Также он контролировал продажу нефти, газа и полезных ископаемых, когда под контролем террористов были большие территории Ирака и Сирии.

Где именно схватили финансиста, не уточняется.

Как сообщал OBOZREVATEL, о ликвидации Абу Бакра аль-Багдади американскими военными в Сирии стало известно в октябре 2019 года.