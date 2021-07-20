iPhone 13 получит режим всегда включенного экрана: когда представят новинку

Компания Apple презентует новую версию iPhone 13, которая будет оснащена режимом всегда включенного экрана (дисплей always on). Нововведение позволит пользователю без разблокировки экрана видеть время и важные уведомления, а также проверять погоду и быть в постоянном контакте с телефоном.

По данным представителей компании, презентация нового iPhone назначена на 14 сентября. Предварительный заказ на iPhone 13 будет доступен уже 17 сентября, а в продаже телефон появится 24 сентября. Об этом сообщает Bloomberg в рассылке Power On.

Подобной функцией, постоянно включенного экрана, уже прошиты "умные" часы Apple Watch Series 5, которые были выпущены 2019 году.

Новая серия iPhone 13 будет оснащена чипом A15 Bionic, экраном с частотой обновления 120 Гц, основанном на технологии ProMotion, и уменьшенной "челкой".

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Также будет встроен аккумулятор, больший в объеме, чем в iPhone 12, который позволит увеличить энергосбережение телефона и его время работы без подзарядки.

Как ранее сообщил OBOZREVATEL, Apple официально открыла свой офис в Украине.