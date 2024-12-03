Индия резко сократила заказы на оборонное оборудование из России в пользу Запада – Bloomberg

Индия резко сократила заказы на оборонное оборудование у РФ и теперь закупает его больше у поставщиков с Запада. Такие изменения являются существенным изменением политики для страны, которая традиционно зависит от российских поставок оружия.

Видео дня

Об этом во вторник, 3 декабря, пишет Bloomberg, ссылаясь на высокопоставленных чиновников правительства Индии, которые говорили с журналистами на условиях анонимности. По их словам, планы Индии и РФ по совместной разработке и производству вертолетов и современных истребителей были отложены "некоторое время назад".

Кроме того, вряд ли будет реализована аренда атомной подводной лодки РФ для обучения индийского экипажа.

Источники отметили, что Индия в настоящее время строит собственные суда.

Два военных корабля и батареи для противоракетного щита, которые были заказаны до войны в Украине, являются единственными невыполненными позициями, которые Нью-Дели еще не получил от Москвы.

Минобороны и МИД Индии не ответили на запросы журанлистов о комментариях.

Индия покупает все меньше у РФ, сближаясь с США

Как говорится в статье Bloomberg, Индия, крупнейший в мире импортер оружия, все меньше и меньше покупает у России.

Только 36% импорта вооружений в Индию поступило из РФ в прошлом году, что ниже 76% в 2009 году, согласно отчету Стокгольмского международного института исследований мира (SIPRI), который был обнародован в марте 2024 года.

Действия Индии по отказу от оружия из РФ подчеркивают усилия премьер-министра Нарендры Моди по неуклонному сокращению своей зависимости от Москвы, даже несмотря на то, что его правительство продолжает покупать дешевые энергоносители у РФ и оказывать дипломатическую поддержку Владимиру Путину, говорится в материале.

"В то же время Индия приблизилась к оборонной орбите США, обеспечив якорь для отношений как раз тогда, когда Дональд Трамп вступает в должность, угрожая более высокими пошлинами", – пишет агентство.

Так, отход Нью-Дели от России "помог поставщикам из США".

По данным SIPRI, Индия теперь больше покупает у компаний на Западе и пытается производить свое оружие при поддержке США и Франции.

Оружие из РФ дешевое, но некачественное

Как говорится в статье, госкомпании Индии Hindustan Aeronautics Ltd. и General Electric Co. также близки к подписанию соглашения о совместном производстве усовершенствованной версии реактивных двигателей для следующего поколения легких боевых самолетов, рассказали источники.

Хотя российское оружие часто дешевле западного, оно требует частого ремонта, что влияет на его востребованность и делает его более дорогим в долгосрочной перспективе, анонимно сказал высокопоставленный индийский чиновник.

Власти Индии уже согласовали условия соответствующего партнерства с Вашингтоном во время официального визита Моди в США в 2023 году.

За последние два десятка лет Вашингтон ослабил ограничения, запрещающие развивающимся странам доступ к передовым технологиям.

Согласно отчету Исследовательской службы Конгресса США, с 2018 года Индия заключила контракты на сумму около 20 млрд долларов на продукцию из США.

В октябре она дала зеленый свет сделке на сумму более 3 млрд долларов на поставку 31 беспилотника большой дальности, произведенного американским оборонным гигантом General Atomics.