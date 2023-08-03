Индия присоединится к мирным переговорам в Саудовской Аравии, на которых не будет России – СМИ

Индия присоединится к мирному саммиту по Украине, который будет принимать Саудовская Аравия и на котором не будет России. Переговоры пройдут 5 и 6 августа, на них обсудят имплантацию формулы мира президента Владимира Зеленского.

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Представитель индийского министерства иностранных дел Ариндам Багчи подтвердил участие своей страны в саммите в Саудовской Аравии. Об этом сообщила The Guardian.

Ариндам Багчи на пресс-конференции 3 августа сказал:

"Индия будет участвовать в этом мероприятии. Наше участие согласовывается с нашей давней позицией, что диалог и дипломатия – это путь вперед".

В то же время он не раскрыл каких-либо других деталей.

Стоит отметить, что накануне российская пропаганда разгоняла фейк о том, что Индия не будет участвовать в этом саммите из-за отсутствия на нем России.

Свое участие в саммите уже подтвердили Соединенные Штаты, Великобритания, Южная Африка, Чехия, Польша и другие страны ЕС. Ожидается, что США будет представлять советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

К мирному саммиту в Саудовской Аравии также может присоединиться Китай, пишет The Wall Street Journal. Издание отметило, что Пекин сменяет риторику и, вероятно, соглашается на рассмотрение украинской "формулы мира".

Ожидается, что Си Цзиньпин отправит свою делегацию на встречу по миру в Украине, которая пройдет в Саудовской Аравии.

Медиа пишут, что на встрече в Эр-Рияде страны Запада пытаются заручиться поддержкой крупных стран Африки, Азии и Южной Америки, многие из которых придерживаются нейтралитета, в отношении войны России против Украины.

"Важно, чтобы страны во всем мире услышали непосредственно от Украины об ужасах, произошедших с их страной, о нападениях на мирных жителей, о нападениях на школы, больницы, многоквартирных домах и гражданской инфраструктуре, о том, как Россия нарушила их территориальную целостность, нарушила их суверенитет", – сказал представитель Государственного департамента Мэтью Миллер.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Недавно стало известно, что Саудовская Аравия собирается провести на своей территории переговоры, в которых примут участие Украина, страны Запада и развивающиеся ключевые государства, в частности Индия и Бразилия. Цель встречи – укрепить международную поддержку требований Украины по установлению мира.

В Чехии подтвердили, что также получили приглашение посетить саммит и присоединятся к нему. Представителей страны-агрессора РФ на конференцию не позвали.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак 30 июля заявил, что встреча будет приурочена к реализации инициатив Украины по восстановлению устойчивого и справедливого мира.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор 1 августа заявил, что готов присоединиться к встрече, которую созывает Саудовская Аравия по Украине, только в том случае, если туда пригласят и Россию.

В США поддержали мирный саммит без России в Саудовской Аравии и подчеркнули, что Украина должна играть ведущую роль, когда речь идет о любом потенциальном дипломатическом решении этой войны. В Госдепе заявили, что представители правительства США примут участие в этом саммите.

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