Індія призупинила експорт вакцин AstraZeneca: названа причина

Індія тимчасово призупинила весь основний експорт вакцини проти коронавірусу AstraZeneca, виробленої Індійським інститутом сироватки SII.

Як повідомляє Reuters з посиланням на два свої джерела, це було зроблено, щоб задовольнити внутрішній попит через зростання кількості заражень.

Відзначається, що такий крок також вплине на ініціативу Всесвітньої організації охорони здоров'я – COVAX, через яку, як очікується, понад 180 країн отримають препарати.

На сайті міністерства закордонних справ Індії зазначено, що з 25 березня вакцини не будуть експортувати, оскільки країна направить зусилля на імунізацію власного населення.

"Ніякого експорту, нічого до тих пір, поки ситуація в Індії не стабілізується. Уряд не стане використовувати такий великий шанс у той момент, коли так багато людей потребують вакцинації в Індії", – відзначило джерело видання.

Офіційних коментарів у МЗС країни поки не дали. Також не прокоментував інформацію ЮНІСЕФ, який займається вакцинацією в рамках ініціативи COVAX.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, європейська комісія має намір заборонити вивезення в треті країни доз вакцини британсько-шведської компанії AstraZeneca, яка виробляється на території Євросоюзу.