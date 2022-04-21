Индия отказалась принять японский самолет с помощью для Украины – Kyodo

В Индии отказались принимать самолет вооруженных сил Японии, на борту которого была гуманитарная помощь для Украины. По предварительным данным, причиной приема рейса назвали отсутствие координации Японии с Индией.

Отмечается, что самолет должен был доставить гуманитарный груз, направленный по линии комиссариата ООН по делам беженцев. Об этом сообщает новостное агентство Kyodo.

По информации издания, вопрос приема самолета был урегулирован в Индии на рабочем уровне, однако в последний момент власти изменили решение. Они аргументировали такую позицию якобы недостаточным согласованием вопроса.

Кроме того известно, что на борту был гуманитарный груз, который из Индии планировали перевезти в Польшу и Румынию, а затем в Украину.

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Напомним, министр обороны Японии Нобуо Киси заявил, что Украине передадут маски и костюмы для защиты от химического оружия. Также страна отправит беспилотники в рамках поддержки Украины в войне с Россией.

Как сообщал OBOZREVATEL, Япония официально отменила торговый статус России как страны "наибольшего содействия". Причина – развязанная ею война против Украины. Отмена торгового статуса касается пошлин на весь российский импорт, что позволяет Токио вводить более высокие пошлины на такие товары.