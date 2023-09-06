Индия может изменить название страны: как она будет называться

Индийское правительство под руководством Нарендры Моди планирует принять резолюцию по изменению официального названия Индии на "Бхарат". Это может произойти на специальной сессии парламента 18-22 сентября 2023 года.

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Бхарат – древнее название Индии на языке хинди, которое правительство стремится официально вернуть. Об этом информирует издание Times Now.

Лидер Конгресса Джайрам Рамеш подтвердил, что официальные приглашения на ужин G20 от президента Индии были отправлены под названием "президент Бхарата" вместо привычного "президент Индии".

"Так что новость действительно правдивая. Раштрапати-Бхаван прислал приглашение на ужин G20 9 сентября от имени "президента Бхарата" вместо привычного "президента Индии". Теперь статья 1 Конституции может звучать так: "Бхарат, который был Индией, станет Союзом Штатов". Но сейчас даже этот "Союз государств" подвергается штурму", – заявил он.

Отмечается, что многие индийские политики поддерживают переименование Индии в Бхарат.

"Британцы сменили название Бхарата на Индию. В статье 1 Конституции сказано: "Индия, то есть Бхарат". Наша страна была известна под названием "Бхарат" на протяжении тысячелетий. Это древнее название этой страны, встречающееся в древних санскритских текстах", – отметил депутат от БДП Раджья Сабха Нареш Бансал.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше официально запретили называть российский Калининград этим советским названием. Теперь для поляков он будет называться прежним польским названием Крулевец, не рекомендуется употреблять также словосочетание Калининградская область.