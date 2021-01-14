Индиец передавал Пакистану секретные данные в обмен на интимные фото
В Индии по обвинению в шпионаже арестовали мужчину, который в обмен на интимные фотографии передавал пакистанской разведке секретную информацию.
Как пишет India Today, 42-летний Сатьянараян Паливал из штата Раджастхан сознался в содеянном. Он объяснил это "разрушительной тягой к эротике" и попросил простить его. Фото подозреваемого обнародовало агентство ANI (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).
По данным полиции, он долгое время переписывался в соцсетях с представителями межведомственной разведки Пакистана, которые выдавали себя за женщин.
Они отправляли ему обнаженные женские снимки и просили взамен предоставлять определенные сведения. Речь идет о расположении индийских военных на границе и конфиденциальные данные об армии.
Отмечается, что мужчину выбрали в качестве информатора из-за того, что он проживает в городе Джайсалмер, расположенном недалеко от границы с Пакистаном.
Во время задержания в его телефоне обнаружили много армейских документов. Откуда они взялись у Паливала – не уточняется.
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