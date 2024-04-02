'Имеет критическое значение': посол США при НАТО призвала Конгресс как можно быстрее принять помощь для Украины

Украина срочно нуждается в существенной помощи Соединенных Штатов, которую блокирует Конгресс уже не первый месяц. Эта военная поддержка критически важна для Киева и администрация США продолжает настаивать на скорейшем решении этого вопроса.

Постоянный представитель США при НАТО посол Джулиан Смит призвала Конгресс в ближайшее время принять пакет помощи для Украины. Об этом она сказала во время онлайн-брифинга для СМИ во вторник, 2 апреля.

Отвечая на вопрос о вероятности положительного решения Конгресса США по Украине, Джулиан Смит подчеркнула, что Белый дом рассчитывает, что в Капитолии конгрессмены примут продолжение такой помощи "скорее чем позже" при крепкой двухпартийной поддержке.

"Мы действительно ожидаем, что эта помощь будет принята, будем надеяться, скорее, чем позже. Вы слышали президента Байдена и других членов его Кабинета, которые говорили об этом. Мы убеждены, что такая поддержка абсолютно критична, и Украина срочно нуждается в помощи сейчас. Мы имеем ситуацию, когда наши друзья в Украине сталкиваются с определенной нехваткой. Поэтому очень важно, чтобы помощь от США продолжала поступать", – отметила Смит.

Она призвала членов Конгресса, как в Палате представителей, так и в Сенате, "как можно скорее" продвинуться вперед с этой важной помощью для Украины.

"Мы видели мощную двухпартийную поддержку в Сенате и очень надеемся, что мы будем видеть также голосование в нижней палате как можно скорее, чтобы мы могли передать эту критическую помощь в руки наших друзей в Украине на поле боя", – сказала постоянная представительница США при НАТО.

Джулиан Смит также подчеркнула, что Альянс стремится сделать все, чтобы позиция Украины не ослабела.

"Мы, как лазер, сосредоточены на том, чтобы украинцы получили необходимую поддержку, чтобы они могли добиться успеха на поле боя. Это остается нашей основной целью. Мы едины в этой цели. И мы хотим сделать все возможное в ближайшие дни и недели, чтобы они получили дополнительную помощь", – заявила представитель США в НАТО.

Напомним, одобрение Конгрессом США более 60 млрд помощи Украине блокируют республиканцы в Палате представителей. Белый дом неоднократно предостерег, что это существенно вредит военным усилиям Киева на поле боя.

Как сообщал OBOZ.UA:

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон в воскресном интервью Fox News заявил, что Палата представителей Конгресса США работает над пакетом помощи Украине и планирует включить туда важные "инновации" по сравнению с законопроектом, представленным президентом США Джо Байденом. В частности, речь может идти о предоставлении помощи в кредит якобы с целью уменьшить беспокойство республиканцев.

В Белом доме отреагировали на заявление спикера Майка Джонсона о возможных "инновациях" в пакете помощи Украине. У Байдена призвал Джонсона вынести на голосование именно тот законопроект, который был одобрен в Сенате.

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