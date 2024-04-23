'Имеем право торговать': Китай отверг обвинения в поддержке российского вторжения в Украину

Китай отрицает обвинение в поддержке российского вторжения в Украину. В министерстве внешних дел КНР настаивают, что они имеют законное право на торговлю с Российской Федерацией.

Об этом спикер МИД Китая Ван Вэньбин заявил во вторник во время брифинга. Комментируя заявления Соединенных Штатов о значительной помощи Пекину Москве в восстановлении ее военно-промышленной базы, Ван подчеркнул, что отношение Китая к украинской проблеме "справедливо и объективно".

Он также заявил, что Китай якобы "активно помогает" в переговорах по миру и политическому урегулированию.

"Правительство Китая осуществляет надлежащий надзор за экспортом товаров двойного назначения в соответствии с действующими законами и правилами", – заявил дипломат.

Он также отметил, что Китай не является инициатором "украинского кризиса", не участвует в нем и не преследует собственных эгоистических целей и "точно не согласится быть козлом отпущения".

"Позвольте мне еще раз подчеркнуть, что право Китая на нормальный торгово-экономический обмен с Россией и другими странами мира на основе равенства и взаимной выгоды не должно мешать или нарушаться", – сказал он.

По его словам, единственным правильным путем разрешения "конфликта" является учет законных интересов всех сторон по вопросам безопасности и создания сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности путем диалога и переговоров.

Напомним, что на днях Блинкен раскритиковал поддержку Китаем российской оборонной промышленности. Он заявил, что Пекин сейчас является основным поставщиком критических компонентов для российского вооружения и таким образом участвует в войне РФ против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц начал свою трехдневную поездку в Китай. Ожидалось, что он также встретится с лидером КНР Си Цзиньпином и обсудят среди прочего установление "справедливого мира" в Украине.

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