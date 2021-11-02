В самом конце прошлой недели возникла очень интересная пикировка, которая привлекла внимание мировой прессы как ее формой, так и размахом. Все началось в стороне от участников этого мероприятия и намного раньше. Ряд мировых информационных агентств и финансовых аналитиков отметили очень интересную тенденцию. На фоне проседания экономического роста большинства стран мира из-за последствий пандемии КОВИД, большая часть самых богатых людей мира умножили свой капитал с большей скоростью, чем это происходило в доковидные времена.

Такое положение вещей вынудило ряд первых лиц государств призвать этих людей к благоразумию, поскольку внешне все выглядит так, что они наживаются на глобальной трагедии. В общем-то, это действительно – нехорошо, поскольку такое положение вещей дает аргументы в риторику различных квази-коммунистических деятелей, а к чему это приводит в итоге, нам ли не знать. Понятно, что самим форбсоносцам и миллиардерам такие предложения не по душе, а особенно – когда речь идет об увеличении налоговых отчислений от крупных бизнесов.

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Оно и понятно, ведь люди, заработавшие миллиарды не грабежом, а упорной работой, которая вывела их на нужную орбиту, имеют свои огромные компании, которые представляют собой мини-государства и уж им-то хорошо известно то, насколько государство неэффективно распоряжается гигантскими суммами налогов. Более того, в отдельных случаях речь идет об их бездарной растрате, а иногда и воровстве. И опять же, нам ли этого не знать? Поэтому вполне понятно, что предложение вливать в такие бюджеты больше средств налогами, чтобы видеть, как твои налоги бездарно просаживаются, вряд ли кому-то из них может понравиться. И вот примерно с такой оценкой ситуации на прошлой неделе выступил Илон Маск – самый богатый человек планеты, имеющий состояние 300+ миллиардов долларов.

Наверное, в пику ему на своем твиттер-канале выступил глава Всемирной продовольственной программы Организации Объединенных Наций Дэвид Бизли. В своем сообщении он написал примерно следующее: "В топ-400 миллиардеров в Соединенных Штатах, рост чистого капитала составил 1,8 триллиона долларов в прошлом году. Все, о чем я прошу, это 0,36 процента (примерно 6 миллиардов долларов) от вашего прироста собственного капитала. Я за то, чтобы люди зарабатывали деньги, но Бог знает, что я еще и за то, чтобы вы помогали людям, которые сейчас в этом очень нуждаются. Мир в беде".

Политические деятели и международный функционеры калибра Бизли не могут себе позволить прямо уличать кого-то в жадности, но косвенно его речь была именно такого свойства. Понятно, что будучи самым богатым человеком мира и в частности – США, Илон Маск принял эту подачу на свой счет и тут же, в твиттере, ответил на нее следующим образом.

"Если WFP сможет описать в этой ветке Twitter, как именно 6 миллиардов долларов решат проблему голода в мире, я продам акции Tesla прямо сейчас и сделаю это".

В общем, произошел тот редкий случай, когда кто-то, без особой надежды, в тысячный раз произносил обращения добровольно поделиться, но получил неожиданный ответ с готовностью это сделать. Причем, ответ был таким же публичным, как и обращение. И тут оказалось, что прямого ответа на это предложение – нет. Бизли тут же ответил в стиле "об вообще" или "за жызнь":

"$6B не решат проблему голода в мире, но предотвратят геополитическую нестабильность, массовую миграцию и спасут 42 миллиона человек на грани голода. Также помогут в борьбе с беспрецедентным кризисом из-за Covid/региональных конфликтов/климатических кризисов".

А ведь это была действительно замечательная пикировка и будь Бизли не болтуном, коими забита ООН, он бы мог ответить конкретикой на конкретно поставленный вопрос. Причем цена этой риторики – шесть миллиардов долларов. Но как водится в этих кругах, джентльмены бодро ворочают языками, пока из кто-то не поймает за язык. И тогда оказывается, что почти в 100% случаев они демонстрируют то, что вызывает философский вопрос, известный со времен Сократа: "Что ж ты фраер сдал назад?".

В общем, последней точки в этой пикировке не поставлено, но уже понятно, что Бизли не прошел "проверки на вшивость". Ведь условие было простым – в этой ветке коротко и ясно рассказать, на что ты потратишь эти деньги, но парень оказался не готовым к этому, и чтобы не казаться раздавленным – добавил, что готов встретиться с Маском на Земле или в космосе, чтобы пояснить что-то там о космических кораблях, бороздящих кабинеты ООН. В любом случае, это еще раз показывает, насколько бесполезной стала эта контора, что даже не может поднять деньги. Возможно, эта история еще и будет иметь какое-то продолжение, но шансов на это уже практически нет. И миллиардер Маск наглядно показал, что вот такие подачи в его адрес выглядят глупо.