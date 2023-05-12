Илон Маск назвал имя нового гендиректора Twitter

Владелец Twitter Илон Маск в пятницу назначил Линду Яккарино новым исполнительным директором платформы. Ранее она была руководителем отдела рекламы NBCUniversal.

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Об этом Маск сообщил в своем Twitter-аккаунте. Он отметил, что она "будет сосредоточена в первую очередь на бизнес-операциях".

Сам предприниматель собрался сосредоточиться "на дизайне продуктов и новых технологиях".

"Я рад приветствовать Линду Яккарино в качестве нового генерального директора Twitter! С нетерпением жду совместной работы с Линдой, чтобы превратить эту платформу универсальное приложение Х", – отметил Маск.

Яккарино обладает обширным опытом работы в сфере рекламы и СМИ, что оказалось особенно сложным для самого Маска.

Она проработала в NBCUniversal почти 12 лет, а ее команда заработала более 100 миллиардов долларов от продаж рекламы с 2011 года. Она помогала курировать запуск NBC Peacock и выступала за модернизацию технологий измерения рекламы. Яккарино также приписывают помощь NBC в налаживании "нетрадиционных партнерских отношений" с такими компаниями, как Apple, Snapchat и YouTube, пишет The Verge. До работы на NBC Яккарино почти два десятилетия работала в международной развлекательной компании Turner.

В качестве генерального директора Яккарино столкнется с длинным списком проблем, которые накопились под управлением Маска, пишет CNN. Но ее обширный рекламный опыт может помочь восстановить испорченные отношения между Twitter и рекламодателями, покинувшими платформу после хаотичного поглощения Маском. С момента приобретения Twitter в прошлом году он отчаянно пытался найти для платформы способы заработать деньги, чтобы погасить кучу долгов, и в какой-то момент заявил, что банкротство вполне возможно.

По словам Маска, Яккарино также может помочь подтолкнуть Twitter к его цели стать "приложением для всего", подобно WeChat, китайскому приложению для обмена сообщениями, которое превратилось в центр платежных услуг, доставки еды и многого другого. Переименование Twitter в "X Corp" может быть первым шагом Маска к этой цели.

Напомним, накануне Илон Маск заявил, что уходит с должности генерального директора Twitter. Бизнесмен сообщил, что замену себе уже нашел.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден выразил готовность возглавить Twitter. Зарплату за должность гендиректора компании он готов получать в биткоинах.

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