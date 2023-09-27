Их в дверь гонят, а они в окно лезут. РФ на полном серьезе собралась обратно в Совет по правам человека при ООН, откуда ее вышибли в апреле прошлого года. Через две недели будет проходить голосование за одно из двух мест, отведенное представителям Центральной и Восточной Европы. Страна-агрессор пытается подкупить бедные страны, предлагая оружие и продовольствие в обмен на их голоса.

Звучит безумно, но уверенности, что этот фокус у РФ не пройдет, нет. И это на фоне расследования о военных преступлениях РФ независимой комиссией ООН, на фоне совершенно справедливых призывов лишить Россию права вето, погнать из Совета Безопасности навсегда, на фоне беспрецедентного процесса в Гааге... Российский монстр без конца нарушает права человека в Украине, беспредельничает и на своей собственной территории – и при этом желает заседать в Совете по правам человека.

Видео дня

За время этой чудовищной войны в центре Европы уже столько было сказано, и мною в том числе, о неработоспособности нынешних международных институтов, о необходимости их модернизировать, что нет смысла повторяться. Когда-нибудь человечество сделает выводы и придумает, как избежать присутствия в органе, отвечающем за безопасность в мире, государства-агрессора, которое на глазах этого самого мира осуществляет геноцид. А пока это светлое "когда-нибудь" не наступило, прямо сейчас РФ убивает украинцев. И любая вероятность возвращения РФ обратно в Совет по правам человека – прямое оскорбление страдающей и героически борющейся Украины.