'Их осталось совсем немного': Зеленский в Польше почтил память узников концлагеря Аушвиц. Фото

27 января президент Украины Владимир Зеленский принял участие в мероприятиях по случаю 80-летия освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау. Церемония чествования состоялась на территории Государственного музея Аушвиц-Биркенау в Освенциме (Польша).

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На своем Telegram-канале глава Украинского государства отметил: для тысяч выживших евреев 27 января стал вторым днем ​​рождения. Но миллионы – погибли.

В этом году в памятном мероприятии приняли участие около 50 бывших узников, которые, несмотря на пытки, смогли выжить в одном из крупнейших нацистских лагерей смерти.

"Их осталось совсем немного – людей, выживших в концлагере Аушвиц. Сегодня они говорили лидерам почти 60 стран и всему миру.

О том, как безжалостны могут быть люди, чей разум отравлен ненавистью. О том, из-за чего пришлось пройти узникам лагерей. И о том, как они были освобождены 27 января 80 лет назад", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина вместе с миром чтит память жертв Холокоста и осуждает нацизм.

"Каждый, кто вкладывается в ненависть, проигрывает. Каждый, кто спасает жизнь, получит благодарность мира", – уверен президент.

Добавим: на церемонии присутствовали главы и представители около 60 государств и международных организаций. В частности, король Великобритании, королевские семьи Бельгии, Дании, Испании, Люксембурга, Нидерландов, кронпринц Норвегии, кронпринцесса Швеции, президенты Польши, Австрии, Болгарии, Эстонии, Италии, Латвии, Мальты, Молдовы, Германии, Словении, Северной Македонии, Венгрии, Финляндии, Франции, Чехии, Черногории, Швейцарии, председатель президиума Боснии и Герцеговины, премьер-министры Бельгии, Ирландии, Канады, Люксембурга, Нидерландов, Германии, Норвегии, Хорватии, Швеции, а также президенты Европейского совета и Евросоюза.

Во время Второй мировой войны в нацистском концлагере Аушвиц-Биркенау погибли более миллиона человек, большинство из которых – евреи. Его освобождение состоялось 27 января 1945 года. Ворота главного лагеря открыли солдаты 100-й Львовской дивизии 1-го Украинского фронта.

Через 60 лет после освобождения лагеря Генассамблея ООН установила эту дату Международным днем ​​памяти жертв Холокоста.

Как писал OBOZ.UA:

– Визит Владимира Зеленского в Польшу заранее не анонсировали в целях безопасности.

– В Международный день памяти жертв Холокоста – одного из самых ужасных преступлений против человечества – президент Украины подчеркнул, что Холокост был попыткой стереть целый народ, не только лишить его жизни, но и уничтожить память о нем.

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