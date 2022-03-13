'Хватит бояться, на всех автозаков не хватит': в России призвали выходить на антивоенные митинги

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Российская оппозиция объявила, что 13 марта в РФ пройдут антивоенные и антипутинские митинги. Они начнутся в 14:00 во всех городах страны.

Соответствующее объявление опубликовали различные Telegram-каналы. Там призвали российских граждан не бояться и выходить на улицы, требуя прекращения войны в Украине.

"Хватит бояться, на всех автозаков не хватит. Призываем всех смелых и небезразличных россиян выходить на улицы!", – сказано в сообщении.

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В Москве митинг против войны состоится на Манежной площади; в Санкт-Петербурге – у метро "Гостиный двор"; в остальных городах – на главных площадях.

Как сообщал OBOZREVATEL, жители Токмака Запорожской области мешали оккупантам снимать украинскую символику. Во время митинга украинцев в захваченном городе на крышах находились российские снайперы.

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