Такого поворота событий не ожидал никто, даже сам Трамп. Он, похоже, испугался не меньше, чем те, за которыми уже пришли агенты ФБР. Штурмовать Конгресс США до 6 января 2021 года никому и в голову не приходило. Подстрекаемая президентом страны толпа ринулась в бой, отключив свои мозги и не осознавая последствий своих действий. Последствия же будут очень печальными – за нанесение ущерба федеральному имуществу или недвижимости можно получить тюремный срок до 5 лет. Так что все, кто побывал в Капитолии 6 января, очень скоро получат повестки в суд и дальше все зависит от степени участия в погроме главного законодательного органа страны.

Соединенные Штаты – это очень либеральная демократия и полиция Капитолия не могла себе даже вообразить, что толпа фанатов Трампа бросится штурмовать Сенат. Начальник полиции Капитолия уже подал в отставку. Законодателей больше всего разозлил сам факт такого наглой атаки на их святыню. Особенно их раздражало, что это увидел весь мир и возник вопрос – Америке это страна, где живут по закону и Конституции или по понятиям?

В штурме Капитолия участвовали и выходцы из России, там мы слышали русскую речь. Если кто-то их них живет в стране с грин-картой, то она может быть скоро аннулирована. Если они уже граждане, то будут имеет дело с правоохранительными органами и судом. Почти не сомневаюсь – там приложила свою руку ГРУ и ФСБ. Москве очень выгодны любые беспорядки в Соединенных Штатах, тем более, что "их человек" Трамп теряет власть.

Задаемся вопросом – чего достигли эти "протестующие", которых уже назвали бандитами и мятежниками? Ничего. Они покуражились несколько часов в Капитолии, после чего их выдавили оттуда усиленные наряды полиции и нацгвардии. Конгресс вместе Сенатом вернулся к своей работе и сделал то, ради чего собрался и сертифицировал результаты выборов, объявив Джо Байдена президентом Соединенных Штатов. Теперь у Трампа не осталось ровны счетом никаких рычагов что-либо изменить, хотя и так была понятна вся бессмысленность его затеи с протестом. Более того – Твиттер, Фейсбук и Ютюб заблокировал его аккаунт сразу после начала беспорядков на Капитолии. Надежда на Пенса оказалась тщетной – Вице-президент не настолько глуп, чтобы пускать свою жизнь и карьеру под откос ради Трампа, объявляя его избранным президентом.

Теперь не исключено, что Трампу предъявят обвинения в подготовке и попытке осуществления государственного переворота, в результате которой погибло 4 человека. Его будущее и судьба незавидны. Байден не будет его преследовать, это сделают гражданские активисты и законодатели. У Трампа появился шанс стать первым президентом, который окажется в тюрьме после окончания своего срока. Он начинал свою работу в Белом доме, имея все рычаги власти, включая Конгресс и Сенат. Уходя, он оставляет республиканской партии руины – большинство в Конгрессе и Сенате сегодня у демократов.

На протяжении всего своего президентского срока Трамп лгал и блефовал. Как он умудрился одурачить 70 миллионов граждан Америки? – для многих остается загадкой. Своего рода феномен нашей эпохи. Это большое счастье, что здравомыслящих людей в Америке оказалось в этот раз больше. Иначе демократия и экономика страны подвергалась бы риску оказаться в кювете.

20 января Джо Байден принесет присягу и вступит в должность президента. Никаких неожиданностей и массовых выступлений фанатов Трампа больше не будет.

До 21 января Мэром Вашингтона в столице введено чрезвычайное положение и любые сборища запрещены. Это ответ на штурм Капитолия. Приказы Трампа силовым ведомствам исполняться не будут, их просто проигнорируют, как признались в приватной беседе журналистам высшие чины Пентагона, ФБР и нацгвардии. Порядок при инаугурации Байдена обеспечат более пяти тысяч правоохранителей.

Спектакль Трампа под названием "у меня украли выборы" закончен.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.