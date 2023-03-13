'Хотят свергнуть государственную власть': министр обороны Молдовы обвинил Россию в ведении гибридной войны

Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый заявил, что его страна не сталкивается с "непосредственной военной опасностью", но является объектом "гибридной войны, созданной Россией". Целью Москвы в данном случае выступает свержение действующей государственной власти.

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Слова чиновника передает агентство AFP. Для того чтобы достичь своих намерений, Кремль традиционно "расшатывает" проблематику внутри общества, искусственно усугубляя социально-политическую обстановку

"Самым большим вызовом сейчас является ряд провокаций, которые Россия пытается использовать для дестабилизации ситуации. Она сеет дезинформацию, проводит пропагандистскую программу, способствует народному мятежу", – заметил Носатый.

Напомним, что военные эксперты предусматривают угрозу и для Украины в протестах, что "разгоняются" в Кишиневе. При этом они указывают, что это не масштабный, а локальный риск, поэтому украинские спецслужбы вполне способны держать ситуацию под контролем

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне пророссийская партия "Шор" устроила новые протесты, 54 демонстрантов были задержаны. В полиции страны считают, что за беспорядками стоят спецслужбы РФ,а в администрации президента назвали акцию "неудачной попыткой России дестабилизировать ситуацию".

Это далеко не первая акция, организованная этой политической силы Молдовы. Ее участники неоднократно перекрывали ряд центральных трасс на въезде в столицу с севера и частично – с юга, не пропуская даже пожарные машины и скорые.

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