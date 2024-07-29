Хотели показать 'пир богов' на Олимпе: организаторы Олимпиады извинились за пародию на 'Тайный ужин'

Организаторы Олимпиады-2024 во Франции извинились через шоу-пародию дрэг-квин на фреску "Тайная вечеря" Леонардо да Винчи. В то же время они отметили, что этим действом они хотели показать "пир богов" на Олимпе.

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Об этом сообщает The Guardian. Этот перформанс напоминал евангельскую сцену последнего ужина Иисуса Христа с апостолами перед распятием.

Участники выступления сели за стол в тех же позах, что и 12 учеников Иисуса Христа. На тарелке был певец в образе греческого бога Диониса. Так постановщики хотели показать "абсурдность насилия между людьми".

Однако креативный номер подвергли критике консервативные политики, представители религиозных организаций, комментаторы в сети и даже миллиардер Илон Маск. Они увидели высмеивание религиозных символов и неуважение к христианству. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан даже заговорил о "моральной пустоте Запада".

Впрочем, как пишут организаторы в сети Х, пародия на библейскую сцену, выполненную на фоне реки Сены, преследовала цель интерпретировать Диониса и повысить осведомленность "об абсурдности насилия между людьми".

"Намерения выразить неуважение к какой-либо религиозной группе не было. Сценка на церемонии открытия должна была пропагандировать толерантность в обществе. Мы считаем, что эта цель достигнута. Если люди на что-то обиделись, нам очень жаль", - рассказала пресс-секретарь Олимпиады-2024 Анн Декамп.

Хореограф церемонии открытия Томас Джолли также отрицал, что сценка пародировала "Тайный ужин".

"Идея заключалась в том, чтобы показать великую языческую вечеринку, связанную с богами Олимпа. Мы хотели поговорить о разнообразии", - добавил он.

Следует отметить, что Франция имеет богатое католическое наследие, но также имеет давние традиции секуляризма и антиклерикализма. Богохульство законно и многие считают его основной опорой свободы слова. Поклонники картины высоко оценили ее "сообщение в массы" об инклюзивности и толерантности.

Напомним, что видео с самыми яркими моментами церемонии открытия Олимпиады в Париже уже удалено со страницы организаторов в YouTube. Торжественное мероприятие состоялось 26 июля на Сене.

В ролике актеры-трансгендеры спародировали работу Леонардо да Винчи "Тайная вечеря", что обидело христиан по всему миру. Клип собрал массу гневных комментариев с негодованиями.

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