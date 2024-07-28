YouTube удалил видео церемонии открытия Олимпиады в Париже из-за скандальной сцены. Фотофакт

Видео с самыми яркими моментами церемонии открытия Олимпиады в Париже удалено со страницы организаторов в YouTube. Торжественное мероприятие состоялось 26 июля на Сене.

Видео дня

За сутки он собрал около 164 000 просмотров. В ролике актеры-трансгендеры спародировали работу да Винчи "Тайная вечеря", что оскорбило христиан по всему миру. Клип собрал массу гневных комментариев с возмущениями.

Постановку публично осудил епископат Франции.

"К сожалению, эта церемония включала в себя сцены издевательств и насмешек над христианством, о чем мы глубоко сожалеем. Мы хотели бы поблагодарить представителей других религиозных конфессий, выразивших свою солидарность с нами", - говорится в пресс-релизе.

Не сдержала эмоций и депутат Европарламента Марион Марешаль.

"Всем христианам мира, которые смотрят церемонию Олимпиады и чувствуют себя оскорбленными этой пародией на "Тайную вечерю", знайте, что это говорит не Франция, а левое меньшинство, готовое на любую провокацию", - написала в соцсетях Марешаль.

Спустя несколько дней телекоммуникационная компания C Spire удалила всю рекламу из Олимпийских игр. C Spire является шестым по величине поставщиком беспроводной связи в Соединенных Штатах.

"Мы были шокированы насмешкой над "Тайной вечерей" во время церемонии открытия Олимпиады в Париже. C Spire уберет свою рекламу с Игр-2024", – объявила компания в X.

После объявления выступил губернатор Миссисипи Тейт Ривз.

"Я горжусь тем, что частный сектор в Миссисипи активизировался. Бог не будет осмеян. C Spire восторжествовал здравый смысл", – сказал Ривз.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!