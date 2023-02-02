"Хоть до облаков, лишь бы Россия держалась от нас подальше", – Дуда о новом "железном занавесе"

Президент Польши Анджей Дуда готов построить "железный занавес", чтобы уберечь свое государство от российской агрессии. По его словам, поляки больше никогда не хотели бы увидеть у себя "русский мир".

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Об этом Дуда заявил в четверг на встрече с экспертами в Риге, посвященной безопасности, сообщает PAP. На мероприятии также присутствовал президент Латвии Эгилс Левитс.

В своей речи Дуда подчеркнул, что Польша сделает все, чтобы не допустить региональной войны в Европе. Поэтому Варшава наращивает потенциал военного сдерживания.

"На данный момент мы мобилизуемся. В Польше этом понятно. Мы увеличиваем лимит наших расходов на оборону, который недавно превысил 2 процента, вероятно, он будет на уровне 4 процентов в 2023 году. Пока польское общество прекрасно это понимает", – сказал польский лидер.

Дуда также прокомментировал призывы не допустить нового железного занавеса.

"Я готов восстановить железный занавес, если мне придется иметь дело с агрессивным государством по ту сторону восточной границы, которое хочет убить своих соседей, хочет забрать их землю, хочет лишить их свободы. Я готов строить железный занавес до самых облаков, просто чтобы держать их подальше от нас", – сказал он.

По его словам, поляки больше никогда не захотят "русский мир" в своем доме.

"Пусть Россия оставляет себе свой русский мир, если он им нравится. Нам он не нравится", – сказал Дуда.

Он также подчеркнул, что Польша является частью НАТО.

"Я верю, что также благодаря этому мы сможем противостоять всем попыткам поработить нас и навязать нам иностранную власть. Для меня это принципиальный вопрос", – отметил Дуда.

Он добавил, что сегодня цель властей России – восстановить влияние царской империи

"Мы выступаем против войны, мы сделаем все, чтобы этой войны здесь не было", – сказал президент Польши.

Кроме того, он акцентировал на праве каждой страны самостоятельно выбирать союзников. При этом Дуда отметил, что не существует "американской" или "российской" сферы влияния:

"Если кто-то выберет союз с США, если демократически избранная власть выберет это направление‚ это означает, что люди этого хотят. Либо мы позволяем людям выбирать, либо нет".

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер Польши Матеуш Моравецкий спрогнозировал новое наступление РФ на Украину сразу на нескольких направлениях. Путин, вероятно, захочет подождать, пока высохнет грязь, чтобы пустить по дорогам бронетехнику, полагает он.