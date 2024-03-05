Хейли сказала, будет ли выдвигаться как независимый кандидат в случае поражения на праймериз Республиканской партии

Республиканка Никки Хейли, единственная внутрипартийная конкурентка Дональда Трампа, не будет подавать свою кандидатуру на выборах президента США в качестве независимого или беспартийного кандидата. Она хочет баллотироваться именно от Республиканской партии.

"Я консервативная республиканка. Я была ею всю свою жизнь, и вы знаете, проблема в том, что сейчас все говорят: если вы не поддерживаете Дональда Трампа, вы демократ. Это ужасно, и это не объединяет, и это не поможет никому победить на всеобщих выборах", – заявила политик в интервью Fox News.

Она надеется на поддержку во время "супервторника" – когда избиратели в 15 американских штатах (Алабама, Аляска, Арканзас, Калифорния, Колорадо, Мэн, Массачусетс, Миннесота, Северная Каролина, Оклахома, Теннесси, Техас, Юта, Вермонт, Вирджиния) и в одной территории (Американское Самоа) выбирают кандидатов от обеих крупнейших партий в президенты.

Хейли отметила, что выдвинула свою кандидатуру, чтобы "предоставить людям право голоса".

"Боже, благослови Америку, что мы можем это сделать. А потом пойдем дальше… 16 штатов хотят, чтобы их голоса были услышаны. Давайте позволим их голосам быть услышанными", – сказала политик.

В то же время Хейли уклонилась от ответа на вопрос, поддержит ли она Трампа, если он победит на праймериз в "супервторник".

Никки Хейли – бывшая губернатор штата Южная Каролина, проработавшая на этой должности два срока. Во время президентства Трампа она была постпредом США при ООН.

Как писал OBOZ.UA, 4 марта Верховный суд США разрешил Дональду Трампу участвовать в выборах президента, определив, что он не может быть исключен из праймериз в одностороннем порядке. Суд единогласно отменил решение штата Колорадо, согласно которому Трамп потерял свое право снова баллотироваться из-за организованного штурма Капитолия 6 января 2021 года.

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