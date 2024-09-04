Харрис минимально опережает Трампа в ключевых штатах: результаты опроса

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Камала Харрис несущественно опережает кандидата в президенты Америки от Республиканской партии Дональда Трампа в так называемых ключевых штатах. Именно результаты голосования в этих штатах обычно решают судьбу президентских выборов.

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Об этом говорится в опросе CNN/SSRS, опубликованном в среду, 4 сентября. Согласно опросу, Харрис опережает Трампа в штатах Висконсин, Джорджия, Мичиган и Невада.

В то же время преимущество американского вице-президента в пределах или едва за пределами статистической погрешности.

В Пенсильвании у Харрис и Трампа есть по 47% голосов, а в Аризоне, как отмечается, республиканец опережает демократку на 5 процентных пунктов.

Во всех ключевых штатах избиратели больше доверяют республиканскому кандидату в вопросах экономики и иммиграции. Харрис же опережает Трампа в вопросах защиты демократии и репродуктивных прав.

Кроме того, в результатах опроса более половины избирателей в ключевых штатах заявили, что взгляды и политика Трампа слишком экстремистские. Насчет Харрис так выразилось чуть меньше половины респондентов.

Ранее сообщалось, что Национальный съезд Демократической партии Соединенных Штатов не помог Камале Харрис получить существенный разрыв с Дональдом Трампом. Сейчас вице-президент опережает бывшего президента всего на несколько пунктов.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Харрис дала первое интервью в качестве кандидата в президенты США. Она прокомментировала обвинение своего соперника Дональда Трампа в том, что якобы "случайно стала чернокожей", но ни слова не сказала о войне в Украине.

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