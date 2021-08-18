Хаос, паника и отчаяние: 11 фото, ставших символом новой истории Афганистана

В воскресенье, 15 августа, боевики движения "Талибан" захватили власть в Афганистане – теперь они контролируют практически всю территорию страны. Запад пытался эвакуировать своих граждан, но этому помешали тысячи беженцев, которые практически остановили работу аэропорта.

Президент Ашраф Гани бежал из страны, а талибы уже заняли его дворец в Кабуле и объявили о создании Исламского эмирата. OBOZREVATEL собрал самые важные фотографии последних дней, которые стали символом новой вехи в истории Афганистана.

15 августа талибы без сопротивления властей взяли под контроль столицу Афганистана и всю страну. А к вечеру боевики уже заняли президентский дворец в Кабуле.

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Вечером 15 августа военно-транспортный самолет Boeing C-17 Globemaster III американских ВВС эвакуировал из Кабула около 640 мирных жителей Афганистана. Сначала экипаж не планировал брать с собой пассажиров, но перед вылетом люди начали запрыгивать на полуоткрытую рампу самолета.

Представитель Минобороны США сообщил, что экипаж не стал выгонять людей и взял их с собой. Все беженцы разместились на полу самолета и благополучно долетели до авиабазы в Катаре. Этот рейс стал одним из немногих, на которых эвакуировали сотни пассажиров.

К тому же, это почти рекордное количество для Boeing С-17. В 2013 году самолет эвакуировал около 670 человек с Филиппин – это его самый массовый полет.

Корреспондентка американского телеканала в Кабуле Кларисса Уорд рассказала, что после прихода "Талибана" она вынуждена выходить эфир в хиджабе.

В репортаже Уорд сообщила, что талибы не запретили ей работать, но порекомендовали скрыть лицо и руки для продолжения освещения событий на улицах Кабула. "Женщинам, которые привыкли вести определенный образ жизни в последние 20 лет, будет трудно ассимилироваться в новой сюрреалистической норме", — сказала журналистка.

На афгано-пакистанской границе после возобновления работы КПП, закрытых в течение нескольких дней, выстроились очереди желающих вернуться в Афганистан. Пакистан неоднократно обвиняли в поддержке движения "Талибан".

Американские власти объявили о срочной эвакуации своих дипломатов из Кабула. Более 70 государств обратились к талибам с просьбой дать местным и иностранцам возможность покинуть страну.

Тем временем министерство обороны Великобритании направило в афганскую столицу 600 военных для помощи в эвакуации своих граждан.

Бывший глава Афганистана Ашфар Гани бежал из страны. "Сегодня я оказался перед непростым выбором. Мне придется столкнуться с вооруженными талибами, которые хотят проникнуть во дворец, или покинуть страну, защите которой я посвятил последние 20 лет. Если их не остановить, многие мои земляки были бы замучены, а Кабул опустошен, что привело бы к крупной гуманитарной катастрофе в шестимиллионном городе. "Талибан" ясно дал понять, что готов осуществить кровавое нападение на весь Кабул и его жителей, чтобы изгнать меня. Чтобы не допустить кровопролития, я решил уехать", – написал политик в своем Facebook.

Жители Кабула панически восприняли новости о наступлении талибов. Возле банков выстроились огромные очереди людей, которые хотели снять со счетов свои сбережения.

После взятия столицы аэропорт стал единственным способом покинуть страну. Поэтому многие граждане бросились туда с надеждой улететь из Афганистана. На взлетно-посадочной полосе скопилось много как местных жителей, так и иностранцев, а также военных. Работу аэропорта помогают поддерживать силы НАТО.

Во время хаоса в аэропорту Кабула погибли по меньшей мере 7 человек. Из низ двое были застрелены американскими военными, остальные – в результате падения со взлетавшего самолета и давки.

Компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки аэропорта и нескольких тысяч человек, которые пытались прорваться на борт вылетавших самолетов.

Эти фотографии стали символом власти талибов. 15 августа, когда боевики вошли в столицу Афганистана, работники сразу же зарисовали фото женщин на фасадах салонов красоты и магазинов.

Также журналист китайского агентства Xinhua опубликовал фото афганских девушек, которые идут в школу в Кабуле в первый день под властью талибов.

В то же время представитель "Талибана" дал интервью ведущей-женщине в эфире афганского канала TOLOnews. Боевики якобы разрешили женщинам работать на телевидении и даже пригласили их участвовать в создании нового правительства.

Американский лидер Джо Байден заявил, что построение демократического общества никогда не была целью США в Афганистане. Он пояснил, что на самом деле главной целью Вашингтона было противостояния терроризму и предотвращение атак на территорию Штатов.

"Я поехал в Афганистан почти 20 лет назад с четкими целями: поймать тех, кто напал на нас 11 сентября 2001 года, и убедиться, что "Аль-Каида" не сможет использовать Афганистан как базу, с которой можно снова атаковать нас. Мы это сделали", — заявил президент.

"Политические лидеры Афганистана сдались и бежали из страны. Афганские воинские объединения развалились, некоторые даже не пытались бороться. События прошлой недели подчеркнули, что прекращение военного участия США в Афганистане именно сейчас было правильным решением. Американские военные не могут и не должны воевать и погибать в войне, в которой афганские силы не готовы бороться за себя", — пожаловался политик.

Также Байден заявил, что за время войны США потратили на поддержку ситуации в стране более 1 триллиона долларов, модернизировав армию и даже обеспечив вооруженные силы Афганистана военной авиацией, "тем, чего нет даже у "Талибана". Президент констатировал, что Штаты дали афганским войскам все, что им было нужно, но не смогли "обеспечить волей к победе".