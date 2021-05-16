ХАМАС ударил ракетами по Тель-Авиву после двух часов тишины. Видео

Силы исламистского движения ХАМАС опять ударили по израильскому городу Тель-Авиву. Ранее они объявили двухчасовую "тишину".

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Протесты в мире". Над городом вновь слышны сирены (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В городе сработали сирены тревоги, которые предупреждают об обстреле, почти сразу после полуночи 16 мая.

Отметим, ранее в ХАМАС заявили, что намерены на два часа приостановить обстрелы Тель-Авива и его окрестностей, пишет The Times of Israel.

"По приказу начальника штаба Мухаммада Аль-Дейфа комендантский час в Тель-Авиве и его окрестностях отменен на два часа с 10 до полуночи сегодня вечером. Затем они вернутся к напряженному ожиданию того, что должно произойти", – заявил спикер ХАМАС.

Как сообщал OBOZREVATEL, израильские военные нанесли ракетный удар по одиннадцатиэтажному зданию "Аль-Джалаа" в секторе Газа. Там располагались офисы ряда средств массовой информации.