ХАМАС также хочет прекращения огня: террористы отреагировали на соглашение между Израилем и 'Хезболлой'

Представители палестинской группировки ХАМАС отреагировали на мирное соглашение между Израилем и "Хезболлой". Боевики заявили, что также готовы искать общий язык с израильскими войсками.

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В ХАМАС подчеркнули, что будущая сделка может включать обмен пленными. Об этом представитель палестинской группировки сообщил в комментарии AFP.

По словам представителя террористической организации, ХАМАС готов добиться прекращения огня в секторе Газа. Такое заявление боевики сделали после того, как Израилю и военизированной ливанской организации "Хезболла" удалось достичь соглашения.

"Мы проинформировали посредников в Египте, Катаре и Турции, что ХАМАС готов к соглашению о прекращении огня и серьезной сделке по обмену пленными", – сообщил представитель палестинской группировки.

Вместе с тем представители ХАМАС обвинили Израиль в препятствовании соглашению по урегулированию конфликта в секторе Газа.

В свою очередь министерство иностранных дел Египта, выступающего посредником в переговорах о прекращении огня с ХАМАС в секторе Газа, выражает надежду, что соглашение между Израилем и "Хезболлой" поможет проложить путь к более широкой региональной деэскалации. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро также заявил, что прекращение огня в Ливане должно способствовать прекращению боевых действий в секторе Газа.

Напомним, президент США Джо Байден подтвердил, что Израилю и террористической группировке "Хезболла" удалось договориться о временном перемирии в Ливане. Режим прекращения огня будет действовать 60 дней.

Ранее OBOZ.UA писал, что следует знать о перемирии Израиля и "Хезболлы" и есть ли риск повторного конфликта.

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