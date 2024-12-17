ХАМАС столкнулся с гневом общественности сектора Газа и начинает идти на компромисс с Израилем – WP

Хотя публичные заявления ХАМАС остаются дерзкими, палестинское радикальное исламистское движение смягчает свои жесткие требования и демонстрирует новую готовность к компромиссу с Израилем. Предложение о 60-дневнои перемирии в секторе Газа и обмене израильских заложников на палестинских заключенных включает в себя уступки со стороны ХАМАС.

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Издание The Washington Post заявило, что террористическая группировка в связи с истощением военной мощи и ослаблением политического влияния "подвергается растущему общественному давлению". В итоге, после 14 месяцев боевых действий, ХАМАС публично смягчил свою позицию на переговорах с Израилем.

Неназванные собеседники издания (местные жители, палестинские чиновники и аналитики) считают, что ХАМАС находится в очень слабой точке – даже среди их сторонников растет гнев.

13 декабря группировка передала представителям Иерусалима через египетских посредников имена живых заложников. Об этом сообщил бывший египетский чиновник, осведомленный о переговорах.

"Я думаю, что в ХАМАС сейчас идут большие дебаты о том, как выжить в будущем", – сказал в комментарии изданию Муса Хадид, заместитель председателя Палестинского национального совета в Рамалле (это палестинский город в центральной части Западного берега реки Иордан).

"В ХАМАС есть члены, которые открыто критикуют текущую ситуацию и требуют прекращения войны любой ценой, что является естественной реакцией на огромные страдания, вызванные войной", – считает политический аналитик Ибрагим Аль-Мадхун, связанный с ХАМАС.

Неназванный собеседник сказал, что радикальное исламистское движение готово смягчить требования о полном прекращении боев и полном выводе израильских войск. Но группировка по-прежнему настаивает на том, чтобы перемещенным палестинцам разрешили вернуться в северную часть Газы.

Египет, по данным СМИ, работает над посредничеством в заключении соглашения об управлении сектором Газа после войны между ХАМАС и их политическим соперником, партией ФАТХ.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху под давлением собственной внутренней политики исключил возвращение Палестинской администрации в Газу, что является ключевым требованием США и палестинцев. Он также настаивает на полной ликвидации ХАМАС – Иерусалим продолжит борьбу в Газе до тех пор, пока исламистское движение не будет искоренено.

Аналитик Дохинского института последипломного образования Тамер Кармаут сказал, что "ХАМАС понимает, что он надолго исчезнет из государственного управления", но останется как "идея, идеология, активная политическая партия в палестинской политике".

Кармут заявил, что пока продолжается война, никакое общественное недовольство не сможет привести к политическим изменениям в Газе.

"Если израильтяне ожидают, что палестинцы каким-то чудом восстанут против ХАМАС, пока продолжается эта резня, – это бессмысленно. Других альтернатив нет", – отметил эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ранее потребовал от группировки ХАМАС освободить израильских заложников. Он заявлял, что они должны сделать это до 20 января 2025 года, то есть до его инаугурации.

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