ХАМАС отказался прекратить огонь по Израилю

Египет предложил Израилю и исламистскому движению ХАМАС заключить соглашение о перемирии с 20 мая, однако палестинцы отказались прекратить огонь.

Известно, что Египет через частные каналы предложил Израилю и ХАМАС заключить перемирие, которое могло вступить в силу в четверг в шесть часов утра, сообщает The Times Of Israel.

Однако член политического бюро ХАМАС Иззат аль-Ришк сообщил в Twitter, что они не планируют прекращать огонь по Израилю.

"Сообщения некоторых враждебных СМИ о согласии ХАМАС на прекращение огня – неправда. Никакого соглашения или конкретных сроков прекращения огня достигнуто не было", – подчеркнул он и добавил, что требования палестинской стороны "понятны и известны".

Напомним, что ХАМАС требует вывода израильских силовиков из мечети аль-Акса, свободного доступа к ней верующих, прекращения выселения жителей района Шейх-Джаррах, освобождения всех задержанных за время последней эскалации.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, израильские истребители ударили по главному оперативному штабу службы внутренней безопасности палестинского исламистского движения ХАМАС. Здание полностью было уничтожено.