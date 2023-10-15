ХАМАС обстрелял ракетами окраины Тель-Авива и Ашкелон. Видео

В субботу, 14 октября, на восьмой день войны в Израиле террористы ХАМАС атаковали ракетами окрестности Тель-Авива, обломки упали в Бат-Яме. Также исламисты запустили из сектора Газа ракеты в сторону города Ашкелон, там работала ПВО.

Об этом сообщает The Times of Israel. В соцсетях публиковали кадры с последствиями атаки ХАМАСа (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

В Бат-Яме обломками ракет повреждено несколько зданий в центре города. Спасатели работали на месте падения фрагментов ракеты между двумя домами.

Видео дня

В Ашкелоне также сообщали о повреждении нескольких домов обломками ракет.

Информации о пострадавших на данный момент нет.

Как сообщал OBOZ.UA, министерство обороны Израиля сейчас создает агентство по оказанию помощи, которое будет заниматься восстановлением пограничных поселений. Правительство страны уже выделило на это $2,5 млн, а работы должны начаться немедленно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!