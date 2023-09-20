Хакеры взломали страницу сына Трампа в соцсети X: успели сообщить о 'смерти' экс-президента США

Аккаунт Дональда Трампа-младшего в X, ранее известный как Twitter, был взломан в среду утром, что привело к распространению ложных сообщений от его имени. В частности, там было опубликовано сообщение о смерти его отца – экс-президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает издание New York Post, а также ВВС. Посты находились на странице Дональда Трампа-младшего, у которой 10 миллионов подписчиков, менее часа, прежде чем были удалены.

В череде сообщений утверждалось, что его отец умер, и содержались оскорбления на расовой почве в адрес президента Джо Байдена.

"С грустью сообщаю, что мой отец Дональд Трамп скончался. Я буду баллотироваться на пост президента в 2024 году", – говорилось в одном из сообщений.

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В другом речь шла о том, что Северная Корея "вот-вот закурит", а в одном сообщении были написаны слова с осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном.

Сообщения начали появляться после 08:00 по восточному времени и были удалены незадолго до 9 часов утра.

Пресс-секретарь Трампа-младшего Эндрю Сурабиан сообщил в своем аккаунте, что страница сына экс-президента США была взломана, добавив, что опубликованные сообщения "явно не соответствует действительности".

Сам Трамп-младший после взлома уже опубликовал сообщения в X, но не упоминал о том, что доступ к его аккаунту получили третьи лица, за исключением того, что он поставил лайк твиту, в котором говорилось, что его взломали.

Трамп-младший по-прежнему имеет большое количество подписчиков на X и регулярно использует эту платформу, несмотря на то, что его отец использует Truth Social, платформу социальных сетей, в которой бывший президент имеет финансовую долю.

Данный инцидент в очередной раз поднимает вопрос о способности платформы защищать учетные записи пользователей, особенно принадлежащих высокопоставленным политическим деятелям, в преддверии выборов 2024 года.

Напомним, что в начале 2021 года на тот момент еще действующего 45-го президента США Дональда Трампа (находился на должности с 20 января 2017-го по 20 января 2021-го) заблокировали в социальных сетях Facebook, Instagram и Twitter.

В ноябре 2022 года владелец Twitter Илон Маск после опроса заявил, что разблокирует аккаунт бывшего лидера США Дональда Трампа.

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