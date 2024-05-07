Хакеры, связанные с властью Китая, взломали серверы Минобороны Британии – Sky News

Хакеры якобы взломали базу с личными данными сотрудников Министерства обороны Британии и британских военнослужащих. Причастны к этому могут быть хакеры, связанные с правительством Китая.

Об этом сообщило издание Sky News вечером в понедельник, 6 мая. Журналисты пишут, что кибератака была направлена на систему расчета заработной платы нынешним военнослужащим и некоторым ветеранам. В основном раскрыты имена и банковские реквизиты.

Во вторник британское оборонное ведомство свяжется с людьми, чьи личные данные оказались в опасности. Им будут предоставлены советы и поддержка, сказано в материале.

Также 7 мая правительство Британии проинформирует об этом событии депутатов парламента. Sky News пишет, что правительство не станет называть конкретную страну, но по его информации, эти хакеры связаны с властями Китая.

Как пишут журналисты, Минобороны в течение последних 72 часов усиленно работало, чтобы понять масштаб взлома. Расследование продолжается.

Это событие, как отмечает издание, может вызвать вопросы о том, захотят ли другие страны, у которых сложные отношения с Китаем, делиться секретной разведывательной информацией с Британией.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее глава ФБР предупредил, что группа хакеров, связанных с правительством Китая, уже проникла в критически важную инфраструктуру США. Киберпреступники "ожидают подходящего момента, чтобы нанести сокрушительный удар" по стране.