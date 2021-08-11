Губернатор Нью-Йорка Куомо объявил об отставке после скандала с сексуальными домогательствами

Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо ушел в отставку после расследования, которое показало, что он сексуально домогался 11 женщин. О своем решении он объявил во вторник, 10 августа.

Об этом сообщило издание Reuters. Отмечается, что демократ, с 2011 года занимающий должность губернатора четвертого по численности населения штата США, сделал заявление через неделю после того, как генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс обнародовала результаты пятимесячного независимого расследования, заключение которого указывало, что губернатор участвовал в действиях, нарушающих законы США.

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В телевизионном 20-минутном обращении 63-летний Куомо сказал, что его отставка вступит в силу через 14 дней после объявления. Он в очередной раз опроверг любые домогательства. Однако он сказал, что взял на себя "полную ответственность" за оскорбление женщин за, как он охарактеризовал, непродуманные попытки проявить нежность или пошутить.

По словам Куомо, он пришел к выводу, что его борьба с обвинениями в должности губернатора парализует правительство штата и стоит налогоплательщикам миллионы долларов в то время, когда пандемия коронавируса все еще является серьезной угрозой.

"Я думаю, учитывая обстоятельства, лучший способ, которым я могу помочь сейчас, – это отойти в сторону и я это сделаю", — сказал он.

Добровольная отставка спасла Куомо от возможного увольнения с должности в результате процедуры импичмента, что выглядело весьма вероятным.

Расследование, подробно описанное на 168 страницах отчета, показало, что Куомо щупал, целовал или делал комментарии непристойного содержания в адрес нынешних и бывших государственных служащих-женщин, и отомстил по крайней мере одной из них после того, как она обвинила губернатора в сексуальных домогательствах.

Эта скандальная отставка привела к поразительному падению одного из ведущих политиков в Соединенных Штатах.

Эндрю Куомо был избран губернатором на три срока, как и его покойный отец Марио Куомо. Ранее, при президенте Билле Клинтоне, он служил секретарем Министерства жилищного строительства и городского развития США с 1997 по 2001 год.

Как и его отец, Эндрю Куомо никогда не баллотировался в президенты, несмотря на слухи о его возможных амбиции. Он был провозглашен национальным лидером в прошлом году в начале пандемии COVID-19, поскольку его штат стал эпицентром кризиса и Куомо со своей командой проделал огромную работу для спасения Нью-Йорка.

Как сообщал OBOZREVATEL, расследование двух независимых юристов под контролем прокуратуры Нью-Йорка подтвердило факты домогательств со стороны губернатора Эндрю Куомо.

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