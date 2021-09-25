Грузия собирается подать заявку на вступление в ЕС в 2024 году

Правительство Грузии проводит сложный комплекс мер, чтобы уже к 2024 году подать заявку на вступление в состав Европейского Союза. Однако Москва пытается всячески помешать настойчивому намерению грузин стать частью международной интеграции.

Об этом во время выступления на 76-м саммите Генеральной Ассамблеи ООН заявил грузинский премьер-министр Ираклий Гарибишвили, передает корреспондент "Укринформа". Политик подчеркнул, что инициативу политиков поддерживает подавляющее большинство граждан Грузии.

"Мы продолжим проводить реформы в нашей стране, модернизировать аспекты экономики и демократии в соответствии с наивысшими западными стандартами. Мы хотим соответствовать статусу члена ЕС и НАТО и не успокоимся, пока не получим его", – подчеркнул политик.

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При этом он добавил, что сегодня Грузия испытывает давление со стороны России, которая предчувствует угрозу всякий раз, когда очередное государство пытается оторваться от ее "покровительства" и заявляет проевропейские амбиции.

"Москва не только оккупировала 20% нашей территории, но и системно пытается помешать нам в нашем стремлении присоединиться к Евросоюзу в будущем", – подытожил Гарибашвили.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президенты Украины и Грузии солидарны в политической позиции о необходимости вступления своих стран в состав Североатлантического альянса (НАТО), учитывая оккупацию части территорий российскими войсками.