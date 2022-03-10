Грозев дал прогноз, могут ли в России устранить Путина: такие мысли давно зашли в элиту, еще до начала войны

Представителей российской элиты и олигархата пугала перспектива войны с Украина. По этой причине есть вероятность, что они подготовили план госпереворота в РФ.

Такое заявление сделал болгарский журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев в интервью изданию "Гордон". При этом, по его словам, кремлевский лидер подготовился к возможному предательству со стороны своего окружения.

"Я уверен и знаю, что такие мысли давно зашли в элиту. Еще до начала войны. Потому что Путин же хвастался, что он собирается это делать. Этого испугался этот круг элиты, который рядом с ним. И их дети еще больше испугались. Поэтому я уверен, что сейчас готовится или даже готовился такой переворот. И, я уверен, что Путин этого ожидал и он тоже сделал какие-то предохранительные меры против этого", – сказал журналист.

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Грозев подчеркнул, что не знает примеров из истории, когда государь "навязывает такую огромную цену своим боярам, своей элите, и они его оставляют на месте". По словам расследователя, если олигархи организуют путч, то Запад простит им многое.

"Они никогда не подписывались под этими правилами игры. Да, они подписывались под правилами игры, когда, потеряв что-то, им предлагается что-то новое. Крым... Они потеряли часть денег из-за санкций по Крыму, но он им дал "телекомы", недвижимостью дал заниматься... Ну, вы помните, что [российский предприниматель Константин] Малофеев получил местный "телеком", потому что он под санкции попал. Но сейчас, при этом масштабе санкций, просто нет столько денег, нет столько ресурсов, нет новой территории, чем он может расплатиться... Поэтому они, понимая это, делают свой план. Знают, что Запад все-таки готов простить им, если они своими руками дадут результат и не будут требовать помощи", – считает журналист.

В качестве альтернативы Путину расследователь предложил кандидатуру оппозиционера Алексея Навального. Он, считает Грозев, может ввести налог на богатство (320-30%), но для крупных бизнесменов это все равно будет выгоднее, чем предложение действующего лидера РФ.

На вопрос, может ли российская элита убить Путина, журналист ответил: "Теоретически – да. Это вряд ли они, но это должен быть какой-то генерал. И скорее всего, это будет арест, а не убийство".

Напомним, ранее российский оппозиционер Виктор Шендерович заявил, что смерть главы РФ Владимира Путина стала бы праздником для всего мира и позволила бы спасти огромное количество жизней. По его словам, этому факту даже обрадовалось бы ближайшее окружение кремлевского лидера.