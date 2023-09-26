Гросси снова избрали гендиректором МАГАТЭ: что это значит

Рафаэля Гросси переназначили гендиректором МАГАТЭ. В понедельник, 25 сентября, Генеральная конференция Международного агентства по ядерной энергии утвердила, что Гросси останется генеральным директором агентства еще на один срок.

Об этом сообщила пресс-служба МАГАТЭ. Отмечается, что кандидатуру Рафаэля Гросси участники конференции поддержали единодушно.

Переназначенный гендиректор МАГАТЭ выразил благодарность за такое решение.

"Для меня большая честь единодушным решением правления назначить меня на следующий срок в должности, и я очень благодарен за доверие. Это происходит в то время, когда мы сталкиваемся со многими серьезными вызовами, и я полностью предан тому, чтобы продолжать делать все, что в моих силах, для выполнения важной миссии МАГАТЭ в поддержку глобального мира и развития", — сказал Гросси.

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Новый срок Гросси начнется 3 декабря 2023 и продлится четыре года – до 2 декабря 2027 года.

Для Украины это означает одно – что МАГАТЭ и дальше будет бездейственно наблюдать за противоправными действиями российских террористов на территории ЗАЭС.

Страна-агессор Россия открыто превратила Запорожскую атомную станцию ​​в военную базу и сознательно нарушает требования украинского регулятора.

Об этом, в частности, заявил председатель Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Олег Кориков в эфире телемарафона.

"Это все происходит на глазах МАГАТЭ, постоянно находящегося на станции. Мы бы хотели, чтобы была оценка МАГАТЭ этих противоправных действий, которые вредят безопасности, и желали бы более критической позиции МАГАТЭ по меньшей мере", – сказал Кориков.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов также обвинил МАГАТЭ в бездействии по ситуации на ЗАЭС. По его словам, МАГАТЭ ничего не сделало для того, чтобы не дать России шантажировать мир взрывом на оккупированной Запорожской атомной электростанции.

Как сообщал OBOZREVATEL, ситуация на оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции ухудшилась. Оккупанты повредили противорадиационный барьер на ЗАЭС на пути распространения радиации в окружающую среду.

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