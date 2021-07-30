Грецию накрыла аномальная жара: температура достигает +45°

Большинство регионов Греции накрыла 40-градусная жара, а в некоторых населенных пунктах воздух прогрелся до +45. Такая погода прогнозируется еще как минимум неделю, после чего синоптики надеются на похолодание.

Последний раз подобные метеорологические условия в стране наблюдали в середине 1980-х годов. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщил Еuronews (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Данные синоптиков свидетельствуют, что в большей части регионов даже ночью температура не опускается ниже +27 градусов.

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Как передает ABC News, в связи с аномальной жарой власти приказали провести дополнительное пожарное патрулирование и инспекции по техническому обслуживанию инфраструктуры. Дополнительные проверки также были направлены на предотвращение перебоев с водо- и электроснабжением.

В Афинах организовали специальные пункты с кондиционерами, где можно охладиться, однако доступ туда горожанам ограничен из-за пандемии коронавируса.

"Это опасное погодное явление... Очень горячие воздушные массы с берегов Африки устремляются в наш регион. Мы говорим об этом с начала недели", – отметил директор Национальной метеорологической службы Греции Теодорис Колыдас.

Кроме того, в разных частях страны только за сутки зафиксировали около 50 возгораний. Бороться с огнем мешают засуха и сильный ветер.

Также на этой неделе зафиксировали три отдельных лесных пожара, которые повредили дома на юге Греции, недалеко от Афин и западного города Патры.

Напомним, что специалисты Швейцарской высшей технической школы Цюриха считают: в ближайшие десятилетия человечество будет страдать от очень высокой температуры воздуха, которая побьет все рекорды в различных уголках планеты. По данным ученых, Землю накроют периоды аномальной жары.

Как писал OBOZREVATEL, тем временем в американском штате Пенсильвания 30 июля два мощных торнадо разрушили несколько зданий. Пострадали пять человек, а минимум семь тысяч жителей округа Бакс остались без электричества.