В США мощный торнадо срывал крыши зданий и валил деревья, есть пострадавшие. Фото и видео

В американском штате Пенсильвания два мощных торнадо разрушили несколько зданий, пострадали пять человек. Как минимум семь тысяч жителей округа Бакс остались без электричества.

Как пишет местная газета Bucks County Courier Times, сильный ветер нанес большой вред инфраструктуре. Сорвал кровли десятков конструкций, а от некоторых домов остались одни щепки. Сотни машин оказались перевернутыми, деревья сломанными (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Это был разрушительный удар, как в кино. Мне показалось, что взорвалась бомба", - рассказал об увиденном глава местной службы общественной безопасности Фред Харран.

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Описывая разрушительную силу торнадо, издание сообщило о вреде причиненном зданию автосервиса и автосалона Faulkner Auto Group в районе Бенсалем и показало кадры обрушения стихии.

Местные власти уже начали подсчитывать убытки. Точные цифры чиновники сообщат позже. Сейчас они занимаются подсчетом разрушенных зданий и размещением семей, у которых не осталось дома.

Они уточнили, что хотя во время торнадо и пострадали люди, но обошлось без жертв и серьезных травм.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Южной Моравии (Чехия) прошел один из самых разрушительных торнадо в истории страны. В результате непогоды пострадали по меньшей мере 150 человек, есть погибшие.