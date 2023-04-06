Греция готовит к передаче Украине новую партию военной помощи с БМП и снарядами

Министр обороны Греции Никос Панайотопулос заявил о готовности поддержать Украину в преддверии контрнаступления на армию захватчиков из России. Афины передадут Киеву новый пакет военной помощи с БМП-1, артиллерийскими 73-мм снарядами и винтовочными боеприпасами.

Видео дня

Об этом сообщается на сайте оборонного ведомства наших партнеров. Панайотопулос официально обратился к своему украинскому коллеге Алексею Резникову во время их официальной встречи.

"Наша реакция на вторжение РФ была быстрой и решительной, так как мы занимаем очень четкую и твердую позицию против любого ревизионизма. Мы поддержали и приняли участие в санкционной политике Запада и хотя понесли довольно серьезные убытки, не жалеем об этом. Мы и дальше продолжим оказывать Украине содействие не только в военной помощи, но и гуманитарной поддержке", – обозначил греческий чиновник.

Также Панайотопулос напомнил, что Греция руководствуется, в первую очередь, интересами демократического мира. Именно это в конечном результате обеспечит ей собственную безопасность и стабильность демократии.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ВСУ получат от Пентагона 10 мобильных ракетных комплексов C-UAS (систем управления и контроля противодействия беспилотным авиационным системам) с лазерным наведением.

О новом пакете помощи для Украины заявили и Нидерланды. Наша страна получит от союзников как военную, так и гуманитарную помощь в нескольких сферах.