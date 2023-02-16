Говорили о последствиях землетрясения: во время интервью главы Минздрава Турции произошел странный взрыв. Видео

В Турции в четверг, 16 февраля, во время интервью главы Министерства здравоохранения Фахреттина Коджа произошел странный взрыв. Он как раз говорил о последствиях самого смертоносного за последнее время землетрясения.

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Об этом сообщает издание Rudaw. Коджа разговаривал с медицинским персоналом и журналистами у костра в районе землетрясения.

Видимо, внутри оказался взрывоопасный предмет, поскольку костер вспыхнул и накрыл людей рядом.

Известно, что состояние Фахреттина Коджи и тех, кто был с ним, нормальное.

После землетрясения в Мараше, где произошло ЧП, тысячи людей погибли. Кроме того, многие здания были разрушены.

Стоит отметить, что количество жертв мощного землетрясения в Турции и Сирии продолжает расти. По состоянию на утро 15 февраля известно уже о более чем 41 тыс. погибших.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Эрзинь на юге Турции, где произошло самое смертоносное за последние годы землетрясение, уцелели все дома и не пострадал ни один житель. Мэр города Оккеш Эльмасоглу объяснил это тем, что в городе придерживаются всех правил и норм строительства.