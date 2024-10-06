'Государственное ТВ – фабрика пропаганды': в Будапеште тысячи венгров вышли на протесты за свободу СМИ в стране. Фото

В столице Венгрии Будапеште тысячи людей вышли на протесты с требованием свободы слова для СМИ. Митингующие выступили против "фабрики пропаганды" государственного телевидения под руководством премьер-министра Виктора Орбана.

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Как сообщает "Радио Свобода", 5 октября лидер правоцентристской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр призвал протестующих собраться у штаб-квартиры государственной телерадиокомпании MTVA в столице. Демонстранты потребовали, среди прочего, ликвидации "фабрики пропаганды" и восстановления подлинных государственных СМИ.

Также среди требований было немедленное увольнение главы компании MTVA, которой принадлежат государственные телевидение и радио, Дэниела Паппа.

"Мы устали от злобы, лжи, пропаганды, наше терпение лопнуло. Сегодня государственные СМИ в Венгрии – это международный скандал. С нас хватит", – заявил толпе лидер оппозиции.

Независимый депутат парламента Акос Хадхази заявил, что штаб-квартира MTVA является сильнейшим оплотом власти в стране.

Он призвал директоров новостных организаций, которые фальсифицируют новости, уйти в отставку, а правительственную пропаганду запретить законом.

Как пишет "Радио Свобода", "теплые отношения" Орбана с российским диктатором Владимиром Путиным, его отказ осудить вторжение в Украину, а также его нападки на верховенство закона и обвинения в коррупции превратили Венгрию в "белую ворону" Европейского Союза.

Придя к власти в 2010 году, "все более авторитарный" премьер взял под свой контроль большую часть СМИ.

За последние месяцы Мадьярстал новой большой надеждой для оппозиции Венгрии и, возможно, самым опасным соперником, с которым Орбан столкнулся с момента прихода к власти, пишет издание.

Как сообщал OBOZ.UA, Еврокомиссия подала в суд на Венгрию из-за положения ее резонансного закона о "защите суверенитета". По мнению чиновников, закон нарушает фундаментальные права и демократические ценности ЕС. Дело будет решать Суд Евросоюза.

Вышеупомянутый закон предусматривает расследование деятельности в интересах другого государства, которое может угрожать суверенитету Венгрии и предоставляет очень мощные компетенции должностным лицам. Они могут конфисковать любые документы, данные или носители данных. Другие спорные положения закона включают также заключение за получение средств из-за границы для политической деятельности.